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Teška tragedija dogodila se juče u Knjaževcu oko 16 sati, a život je izgubio stariji meštanin (76) ovog grada. Zbog njegove smrti, odnosno zbog ubistva iz nehata, priveden je maloletnik (15), koji je, prema prvim informacijama, navodno šutnuo starca, a on je pao, udario glavu i na kraju preminuo.

Za Kurir su se oglasili meštani ulice u Knjaževcu, u kojoj je došlo do tragedije.

- Žao mi je dečaka. Uvek sam mislio da će Ljubiša nastradati negde, da li će ga udariti kola, da li će sam negde pasti - ispričao nam je jedan komšija.

Druga meštanka opisuje kako je došlo do njegovog stradanja.

- Ljubišu zna ceo Knjaževac. On je bio i u zatvoru zbog nekih sitnih dela. Ja mislim da je on beskućnik. Uvek je iscepan, tražio je novac od svakog, od prolaznika, poznanika, bilo koga... kako bio kupio alkohol. Sinoć je on došao ovde u naš kraj i kucao na ulazna vrata kuće u kojoj živi dečak koji je priveden - govori ova žena za Kurir.

Prema njenim tvrdnjama, videlo se da je bio "pripit, jer se klatio i lelujao".

Ilustracija Foto: Ilija Ilić

- Iz kuće je izašla dečakova majka. Ljubiša je odmah počeo da joj traži pare, kao vratiće joj, kao hitno mu treba za nešto. Kada mu je kazala da nema novca, on se razgnevio, počeo da viče na nju, da govori kako ima para ali neće da mu pozajmi. Žena je ponavljala da nema, a Ljubiša je postajao sve glasniji. Čuvši galamu, na vratima se pojavio njen sin, dečak od 15 godina, i stao iza majke - tvrdi komšinica.

Ona ističe da je sve eskaliralo kada je Ljubiša navodno pokušao da uđe u dečakovu kuću,

- Dečak je iskoračio ispred majke i snažno ga šutnuo. Na žalost, čovek je pao i glavom udario u beton, što je bilo kobno. Videvši krv, i majka i dečak su mu hitro prišli, podigli glavu, počeli da ga dozivaju. Onda su se okupile komšije i kako nisu mogli da osveste palog čoveka, pozvali su Hitnu pomoć i policiju. Na žalost, lekari su mogli da konstatuju samo smrt, a policija je odvela dečaka - opisuje naša sagovornica.

Ilustracija Foto: Ilija Ilić

Meštani ulice kažu da su se svi potresli stravičnim prizorom, kao i kada su videli koliko su se dečak i majka potresli zbog tragičnog ishoda.

Tinejdžer je priveden kod sudije za maloletnike u Višem sudu u Zaječaru, gde će biti saslušan zbog krivičnog dela lišenje života iz nehata.