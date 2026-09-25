Policija je duvan bez prateće dokumentacije pronašla u porodičnoj kući osumnjičenog, protiv kog će biti podneta krivična prijava.
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VELIKA ZAPLENA U VRANJU! U porodičnoj kući pronađeno 160 KILOGRAMA rezanog duvana, muškarcu (54) preti krivična prijava
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U porodičnoj kući 54-godišnjeg muškarca u Vranju, policija je pronašla 160 kilograma rezanog duvana bez prateće dokumentacije.
Policija u Vranju podneće Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv V. S. (54) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Kako je saopšteno, policija je danas u porodičnoj kući osumnjičenog pronašla 160 kilograma rezanog duvana, za koji nije postojala prateća dokumentacija.
Kurir.rs
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