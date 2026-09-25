EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SLUČAJEM DEČAKA KOJI JE NA NAGOVOR OCA PUCAO KOD OBRENOVCA! Pokrenut hitan postupak, a sada je stigao i izveštaj Centra za socijalni rad
- U Obrenovcu je uhapšen otac koji je, prema sumnjama, dao pištolj desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca u poslovnog partnera, koji je ranjen u ruku.
- Dečak je posle incidenta smešten u psihijatrijsku ustanovu, dok se ocu na teret stavlja podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju.
Jezivi slučaj iz okoline Obrenovca, u kojem je desetogodišnji dečak, po nalogu svog oca Slavka O. (44), pucao u Milana R. (25) i ranio ga u ruku, još uvek nije dobio epilog.Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je hitan postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad, a iako je izveštaj ove ustanove stigao, Pašalić kaže za Kurir da nisu zadovoljni dostavljenom dokumentacijom, zbog čega je najavljen nadzor.
Podsetimo, Slavko O. uhapšen je 10. septembra zbog sumnje da je svog sina podstrekavao na teško ubistvo u pokušaju. Prema dosadašnjim informacijama, otac je detetu dao pištolj u ruke i naredio mu da puca u Milana R., sa kojim je poslovno sarađivao. Dečak je poslušao oca, ispalio hitac i ranio muškarca u ruku, nakon čega je povređeni vozilom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg zbrinjavanja.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad u Ubu kako bi se utvrdilo da li su nadležni organi pravovremeno preduzeli sve mere radi zaštite deteta.
Kako je Pašalić rekao za Kurir, dokumentacija je pristigla, ali dostavljeni izveštaj nije zadovoljio očekivanja, zbog čega je planiran nadzor.
- Pokrenut je postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad u Ubu, od njih nam je stigla dokumentacija, ali nismo zadovoljni izveštajem. Šturo je i bez prateće dokumentacije. Iz tog razloga planiran je nadzor - rekao je za Kurir zaštitnik građana Zoran Pašalić.
Od Centra je prethodno zatraženo da dostavi izveštaj o svim aktivnostima koje je preduzeo nakon događaja, ali i da odgovori na pitanje da li je porodica dečaka bila evidentirana u ovoj ustanovi i pre pucnjave. Cilj postupka je da se utvrdi da li su nadležni prepoznali eventualne rizike i blagovremeno reagovali kako bi dete bilo zaštićeno.
Uhapšeni otac dečaka, prema nezvaničnim informacijama, odranije je poznat policiji i ima više prijava za različita krivična dela.
- Kada smo otvorili njegov dosije videli smo čitav niz prijava, od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage.
S druge strane, desetogodišnji dečak je, po nalogu Centra za socijalni rad a prema poslednjih informacijama, odmah nakon incidenta smešten u psihijatrijsku ustanovu radi obavljanja pregleda i eventualnog veštačenja.
Jeziva svađa prethodila pucnjavi
Inače, nezapamćena drama dogodila se 9. septembra oko 21 sat u dvorištu crkve Sveti Nikola u Draževcu, gde su se sukobljene strane sastale kako bi rešile nesporazum. Potezanju obarača prethodila je žestoka svađa između uhapšenog oca dečaka i ranjenog Milana R.
Prema informacijama iz istrage, njih dvojica su se najpre sukobila telefonom, a tokom razgovora pale su i pretnje. Kako se sumnja, pretnje je izgovarao i desetogodišnji dečak, koji je potom sa ocem otišao na sastanak sa Milanom R.
- U sredu su se Milan R. i uhapšeni najpre svađali telefonom, pale su i pretnje. Milan R. je tom prilikom dobio pretnje i od dečaka lično! Na kraju su se otac i sin i Milan R. našli ispred crkve da reše nepsorazum, ali je uhapšeni poneo pištolj. U jednom momentu, otac je sinu gurnuo pištolj u ruke i naredio mu da puca, a dete je bez oklevanja to i učinilo. Nakon što je Milan R. pogođen, otac i sin su seli u svoj automobil. Otac se odvezao u drugo selo kod jednog poznanika gde je ostavio dete i oružje, ali je polciija brzo uspela da ih locira - objašnjava nam izvor i dodaje da je policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, privela i poznanika koji je pokušao da sakrije oružje i maloletnog počinioca.
Prema navodima izvora, uhapšeni je tokom razgovora ranjenom muškarcu govorio da će ga "udaviti u Kolubari", da će ga ubiti i da je "njegov ili Božji", a u jednom trenutku dao je telefon svom desetogodišnjem sinu, koji je nastavio sa pretnjama.
- Tebe ću da ubijem ako te večeras budem našao, ja znam gde ti je kuća. Doći ću ti u kuću, zapaliću ti kuću. Popićeš ti metak u čelo! - navodo je izgovorio desetogodišnji dečak.
Prema rečima sagovornika, ocu se na teret stavlja podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, dok dečak, zbog uzrasta, nije krivično odgovoran.
- Ocu se na teret stavlja krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, dok je dečak krivično neodgovaran jer nema navršenih 14 godina - objašnjava nam sagovornik. Uhapšeni i ranjeni muškarac poznaju se odranije, a prema pričama meštana, već duže vreme blisko sarađuju u poslu sa sečom i prodajom drva.
- Šta je bio povod za žustru svađu koja je eskalirala u pokušaj ubistva još uvek nije sasvim jasno. Pominje se novčani dug, ali i neko prebijanje koje se ranije dogodilo. Istraga neka utvrdi šta je istina - pričaju meštani obrenovačkog sela.
Krv lila na sve strane
Jedan od očevidaca ispričao je za Kurir kako je ranjeni muškarac nakon pucnjave pokušao da pobegne ka crkvi i spasi živu glavu.
- Ranjeni čovek je počeo da beži u crkvu, dok je krv lila na sve strane... Evo, krv se još vidi ispred crkve, iako je prana, a tu je i jedna čaura. Ovaj nesrećnik što je naterao dete da puca, odmah je upalio auto i pobegao - kaže očevidac. Stravičan događaj zaprepastio je i sveštenika crkve Sveti Nikola. Kako nam je rekao, nije video sam trenutak pucnjave, ali je čuo šta se dogodilo i ostao zatečen.
- Nešto naopako se uvuklo u naš narod, ja sam zalio cveće i krenuo kući, nisam ni mogao da slutim da će se takav incident dogoditi baš ovde u crkvenoj porti - rekao je sveštenik za Kurir.