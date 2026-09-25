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Jezivi slučaj iz okoline Obrenovca, u kojem je desetogodišnji dečak, po nalogu svog oca Slavka O. (44), pucao u Milana R. (25) i ranio ga u ruku, još uvek nije dobio epilog.Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je hitan postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad, a iako je izveštaj ove ustanove stigao, Pašalić kaže za Kurir da nisu zadovoljni dostavljenom dokumentacijom, zbog čega je najavljen nadzor.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Podsetimo, Slavko O. uhapšen je 10. septembra zbog sumnje da je svog sina podstrekavao na teško ubistvo u pokušaju. Prema dosadašnjim informacijama, otac je detetu dao pištolj u ruke i naredio mu da puca u Milana R., sa kojim je poslovno sarađivao. Dečak je poslušao oca, ispalio hitac i ranio muškarca u ruku, nakon čega je povređeni vozilom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg zbrinjavanja.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad u Ubu kako bi se utvrdilo da li su nadležni organi pravovremeno preduzeli sve mere radi zaštite deteta.

Zoran Pašalić Foto: Kurir/T.I.

Kako je Pašalić rekao za Kurir, dokumentacija je pristigla, ali dostavljeni izveštaj nije zadovoljio očekivanja, zbog čega je planiran nadzor.

- Pokrenut je postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad u Ubu, od njih nam je stigla dokumentacija, ali nismo zadovoljni izveštajem. Šturo je i bez prateće dokumentacije. Iz tog razloga planiran je nadzor - rekao je za Kurir zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Od Centra je prethodno zatraženo da dostavi izveštaj o svim aktivnostima koje je preduzeo nakon događaja, ali i da odgovori na pitanje da li je porodica dečaka bila evidentirana u ovoj ustanovi i pre pucnjave. Cilj postupka je da se utvrdi da li su nadležni prepoznali eventualne rizike i blagovremeno reagovali kako bi dete bilo zaštićeno.

Otac ima dosije, a sin na psihijatriji Uhapšeni otac dečaka, prema nezvaničnim informacijama, odranije je poznat policiji i ima više prijava za različita krivična dela. - Kada smo otvorili njegov dosije videli smo čitav niz prijava, od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage. S druge strane, desetogodišnji dečak je, po nalogu Centra za socijalni rad a prema poslednjih informacijama, odmah nakon incidenta smešten u psihijatrijsku ustanovu radi obavljanja pregleda i eventualnog veštačenja.

Jeziva svađa prethodila pucnjavi

Inače, nezapamćena drama dogodila se 9. septembra oko 21 sat u dvorištu crkve Sveti Nikola u Draževcu, gde su se sukobljene strane sastale kako bi rešile nesporazum. Potezanju obarača prethodila je žestoka svađa između uhapšenog oca dečaka i ranjenog Milana R.

Slavko O. Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz istrage, njih dvojica su se najpre sukobila telefonom, a tokom razgovora pale su i pretnje. Kako se sumnja, pretnje je izgovarao i desetogodišnji dečak, koji je potom sa ocem otišao na sastanak sa Milanom R.

- U sredu su se Milan R. i uhapšeni najpre svađali telefonom, pale su i pretnje. Milan R. je tom prilikom dobio pretnje i od dečaka lično! Na kraju su se otac i sin i Milan R. našli ispred crkve da reše nepsorazum, ali je uhapšeni poneo pištolj. U jednom momentu, otac je sinu gurnuo pištolj u ruke i naredio mu da puca, a dete je bez oklevanja to i učinilo. Nakon što je Milan R. pogođen, otac i sin su seli u svoj automobil. Otac se odvezao u drugo selo kod jednog poznanika gde je ostavio dete i oružje, ali je polciija brzo uspela da ih locira - objašnjava nam izvor i dodaje da je policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, privela i poznanika koji je pokušao da sakrije oružje i maloletnog počinioca.

"Popićeš metak u čelo" Prema navodima izvora, uhapšeni je tokom razgovora ranjenom muškarcu govorio da će ga "udaviti u Kolubari", da će ga ubiti i da je "njegov ili Božji", a u jednom trenutku dao je telefon svom desetogodišnjem sinu, koji je nastavio sa pretnjama. - Tebe ću da ubijem ako te večeras budem našao, ja znam gde ti je kuća. Doći ću ti u kuću, zapaliću ti kuću. Popićeš ti metak u čelo! - navodo je izgovorio desetogodišnji dečak.

Prema rečima sagovornika, ocu se na teret stavlja podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, dok dečak, zbog uzrasta, nije krivično odgovoran.

- Ocu se na teret stavlja krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, dok je dečak krivično neodgovaran jer nema navršenih 14 godina - objašnjava nam sagovornik. Uhapšeni i ranjeni muškarac poznaju se odranije, a prema pričama meštana, već duže vreme blisko sarađuju u poslu sa sečom i prodajom drva.

- Šta je bio povod za žustru svađu koja je eskalirala u pokušaj ubistva još uvek nije sasvim jasno. Pominje se novčani dug, ali i neko prebijanje koje se ranije dogodilo. Istraga neka utvrdi šta je istina - pričaju meštani obrenovačkog sela.

Ranjeni Milan R. Foto: Privatna arhiva

Krv lila na sve strane

Jedan od očevidaca ispričao je za Kurir kako je ranjeni muškarac nakon pucnjave pokušao da pobegne ka crkvi i spasi živu glavu.

- Ranjeni čovek je počeo da beži u crkvu, dok je krv lila na sve strane... Evo, krv se još vidi ispred crkve, iako je prana, a tu je i jedna čaura. Ovaj nesrećnik što je naterao dete da puca, odmah je upalio auto i pobegao - kaže očevidac. Stravičan događaj zaprepastio je i sveštenika crkve Sveti Nikola. Kako nam je rekao, nije video sam trenutak pucnjave, ali je čuo šta se dogodilo i ostao zatečen.