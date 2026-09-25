TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA DEČAKA ZBOG SMRTI MUŠKARCA U KNJAŽEVCU: Pokrenuta istraga protiv tinejdžera (15), šutnuo čoveka dok je branio majku?!
- Više javno tužilaštvo u Zaječaru traži pritvor za maloletnika iz Knjaževca, zbog sumnje da je 24. septembra izvršio nehatno lišenje života.
- Viši sud navodi da će o predlogu odlučiti sudija za maloletnike, dok je žrtva Lj.P. (76) iz Knjaževca.
Povodom tragičnog slučaja u Knjaževcu, u kojem je stradao Lj.P. (76) oglasio se i Viši sud u Zaječaru. Oni navode da su za dečaka, koji se sumnjiči za nehatno lišenje života preminulog starca, tražili određivanje pritvora.
- Više javno tužilaštvo u Zaječaru dostavilo je Višem sudu u Zaječaru, dana 25.09.2026. godine, zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 24.09.2026. godine u Knjaževcu izvršio krivično delo nehatno lišenje života iz člana 118. KZ-a. Stavljen je i predlog za određivanje pritvora prema maloletniku, o čemu će odlučiti sudija za maloletnike Višeg suda u Zaječaru. Oštećeni, sada pokojni LJ.P. iz Knjaževca, bio je punoletno lice - saopštio je Viši sud u Zaječaru.
Podsetimo, kako su komšije ranije ispričale za Kurir, do tragedije je došlo juče oko 16 sati kada je Lj.P. navodno došao pred dečakovu kuću da traži novac od njegove majke, a da je sve eskaliralo kada je Ljubiša navodno pokušao da uđe u dečakovu kuću.
- Dečak je iskoračio ispred majke i snažno ga šutnuo. Na žalost, čovek je pao i glavom udario u beton, što je bilo kobno. Videvši krv, i majka i dečak su mu hitro prišli, podigli glavu, počeli da ga dozivaju. Onda su se okupile komšije i kako nisu mogli da osveste palog čoveka, pozvali su Hitnu pomoć i policiju. Na žalost, lekari su mogli da konstatuju samo smrt, a policija je odvela dečaka - ispričala je za Kurir jedna stanarka ulice u kojoj je došlo do tragedije.