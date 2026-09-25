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Upravni odbor Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) usvojio je na današnjoj sednici zaključke, među kojima posebno ističe kao prioritet vladavinu prava i poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije za sve nosioce pravosudnih funkcija.

Fokus UST u narednom periodu, kako je saopšteno, biće strikno insistiranje na vladavini prava, Ustava i zakona.

- Sudijama i javnim tužiocima je država kroz svoje institucije poverila funkcije da štite Ustav i zakone i nijedan nosilac pravosudne funkcije ne sme od toga da odstupi. Iz tog razloga UST najoštrije osuđuje svaki pokušaj odstupanja pojedinaca od striknog poštovanja zakona, a posebno neformalnih grupa koje čine pojedine sudije i javni tužioci - navodi se u saopštenju.

Upravni odbor UST je konstatovao da je situacija u radu Visokog saveta tužilaštva (VST) zabrinjavajuća, jer taj organ i dalje nema predsednika Saveta, Poverenika za zaštitu samostalnosti javnih tužilaca i druga radna tela.

Upravni odbog UST Foto: UST

- Zbog toga UST apeluje na sve članove Saveta, posebno iz reda javnih tužilaca, da ulože maksimalne napore da se zastoj u radu VST otkloni i da VST počne da obavlja svoje osnovne funkcije, a to je izbor javnih tužilaca, kao i zaštita javnih tužilaca od neprimerenih uticaja - dodaje se u saopštenju posle današnje sednice Upravnog odbora.

Sa druge strane, UST pozdravlja efikasanost u radu novog saziva Visokog saveta sudstva, posebno u odnosu na izbor sudija, donošenje niza pravilnika i sprovođenja obuka za vrednovanje sudija i pruža punu podršku u daljem postupanju.

- UST će nastaviti da insistira da kriterijumi za izbor za sudije i javne tužioce, kao i njihovo napredovanje, bude prvenstveno lični integritet kandidata, stručnost, osposobljenost i dostojnost. Zaključeno je da je potrebno i dalje raditi na unapređenju pravosudnih zakona i podzakonskih akata, te pravilnika o oceni rada i da će UST dati svoj doprinos za usvajanje najboljih rešenja za struku - navedeno je.

Takođe je konstatovano da je u proteklom periodu Udruženju sudija i tužilaca Srbije pristupio veliki broj novih članova, kao i da je neophodno veće zalaganje za materijalna i statusna prava sudija i javnih tužilaca, kao i sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika.