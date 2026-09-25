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U Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici danas je održan X festival besedništva osuđenih lica iz svih kazneno-popravnih zavoda u Srbiji, simboličnog naziva - „Neka se čuje i druga strana“.

U takmičenju je učestvovalo 27 osuđenih lica iz 13 zavoda koji su ove godine izabrali odlomke iz književnih dela srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića, vladike Nikolaja Velimirovića, ruskog književnika Dostojevskog...

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić rekao je da se navršava decenija organizovanja festivala besedništva u najvećem zavodu u zemlji i regionu, uz ogroman napor učesnika koji se takmiče i organizatora koji okuplja osuđenike iz celog sistema.

- Besednici su izneli svoja zapažanja o različitim temama, sudbini i mnogim drugim životnim pitanjima koja sve nas opterećuju i njihova promišljanja su "drugi glas", koji se čuje na ovoj i sličnim manifestacijama koje organizuje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija - naglasio je Jandrić.

Direktor Uprave je istakao da je dobrobit osuđenih lica ključni prioritet u radu svih službi kazneno-popravnih zavoda, poštujući njihovu želju da budu prepoznati i priznati u svom dostojanstvu.

Mile Jandrić Foto: UIKS

On je rekao da je u radu sa osuđenicima od podjednakog značaja njihova motivisanost da se uključe u tretmanske programe, podrška porodice i uže i šire društvene zajednice.

Direktor Jandrić je podsetio da je Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici danas moderna penološka ustanova koja je bila začetnik u sprovođenju mnogobrojnih pilot projekata koji stavljaju na prvo mesto čoveka i njegovu dobrobit.

- U pitanju je najveći zavod u zemlji i regionu koji je nosilac tretmanskih programa koji daju održive rezultate u praksi koji su vidljivi kroz sticanje priznatih sertifikata i stručno usavršavanje za deficitarna zanimanja - ukazao je Jandrić.