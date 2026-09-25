FESTIVAL BESEDNIŠTVA OSUĐENIH LICA U SREMSKOJ MITROVICI - Direktor Jandrić: Njihova dobrobit je imperativ u radu svih službi!
- U Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici održan je deseti festival besedništva osuđenih lica iz 13 zavoda, pod nazivom 'Neka se čuje i druga strana'.
- Na takmičenju je učestvovalo 27 osuđenih lica, koja su govorila odlomke iz dela Dositeja Obradovića, Nikolaja Velimirovića i Dostojevskog.
- Direktor Uprave Mile Jandrić poručio je da je dobrobit osuđenih prioritet, uz podršku tretmanskim programima, porodici i zajednici.
U Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici danas je održan X festival besedništva osuđenih lica iz svih kazneno-popravnih zavoda u Srbiji, simboličnog naziva - „Neka se čuje i druga strana“.
U takmičenju je učestvovalo 27 osuđenih lica iz 13 zavoda koji su ove godine izabrali odlomke iz književnih dela srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića, vladike Nikolaja Velimirovića, ruskog književnika Dostojevskog...
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić rekao je da se navršava decenija organizovanja festivala besedništva u najvećem zavodu u zemlji i regionu, uz ogroman napor učesnika koji se takmiče i organizatora koji okuplja osuđenike iz celog sistema.
- Besednici su izneli svoja zapažanja o različitim temama, sudbini i mnogim drugim životnim pitanjima koja sve nas opterećuju i njihova promišljanja su "drugi glas", koji se čuje na ovoj i sličnim manifestacijama koje organizuje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija - naglasio je Jandrić.
Direktor Uprave je istakao da je dobrobit osuđenih lica ključni prioritet u radu svih službi kazneno-popravnih zavoda, poštujući njihovu želju da budu prepoznati i priznati u svom dostojanstvu.
On je rekao da je u radu sa osuđenicima od podjednakog značaja njihova motivisanost da se uključe u tretmanske programe, podrška porodice i uže i šire društvene zajednice.
Direktor Jandrić je podsetio da je Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici danas moderna penološka ustanova koja je bila začetnik u sprovođenju mnogobrojnih pilot projekata koji stavljaju na prvo mesto čoveka i njegovu dobrobit.
- U pitanju je najveći zavod u zemlji i regionu koji je nosilac tretmanskih programa koji daju održive rezultate u praksi koji su vidljivi kroz sticanje priznatih sertifikata i stručno usavršavanje za deficitarna zanimanja - ukazao je Jandrić.
On je dodao da se u zavodu organizuju obuke za varioce, stolare, bravare, mehaničare grejne i rashladne tehnike, krojače, a za poslednje zanimanje je podsetio da je posebno dobilo na značaju tokom pandemije korona virusa kada su osuđenici u Sremskoj Mitrovici šili više od 6.000 maski dnevno za potrebe osuđenih i pritvorenih lica u svim drugim zavodima.