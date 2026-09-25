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Prošlo je već šest meseci od stravične saobraćajne nesreće u kojoj je 8. marta život izgubio Nikola B. (17) iz Stublina kod Obrenovca, a njegov rodni kraj dobio je mural u znak sećanja na prerano ugašen život tinejdžera. Porodica i dalje ne može da se pomiri sa ogromnim gubitkom, dok meštani i ljudi iz okoline nastoje da sačuvaju uspomenu na dečaka i spreče da se slična tragedija ponovi.

Foto: Printskrin/Obrenovacprica

- Prošlo je već šest meseci od kada je Nikola nedužno stradao zbog tuđe bahatosti. Porodica je zavijena u crno za ceo život, velika je ovo tuga za izgubljenu mladost. Ovim smo želeli da pokažemo da Nikola živi i dalje - kažu bližnji za Kurir i dodaju:

- Veliki broj ljudi se okupio na mestu gde je otkriven mural u znak sećanja na Nikolu, bilo je potresno, ali i dirljivo za porodicu dečaka, a nema ko nije došao da im pruži podršku - dodaju naši sagovornici i ističu da ispod Nikoline fotografije stoji natpis: "Čudno je da nema te da se provozaš po kraju, kao legendu i brata, braća pamte te i znaju..."

Tragedija koja je 8. marta odnela život sedamnaestogodišnjeg Nikole B. iz Stublina kod Obrenovca zavila je porodicu i celo mesto u crno. Njegova rođaka u potresnoj ispovesti za Kurir govorila je ranije o neopisivom gubitku, ali i o nadi da će makar nešto dobro proisteći iz ove nesreće, inicijativi da se na mestu tragedije postavi "Nikolin radar", koji bi mogao da spreči nove žrtve.

Foto: Printskrin/Obrenovacprica

Do nesreće je, podsetimo, došlo nedaleko od njihove kuće, na Valjevskom putu, u trenutku koji je, kako kaže, zabeležen i kamerama.

- Do nesreće je došlo 8. marta blizu njihove porodične kuće u Stublinama, tog dana je išao kod školskog druga, nosio je i kacigu i sve je uradio po propisu, imaju i snimci sa kamera tog momenta kada ga je udario auto - započinje svoju ispovest Mirjana.

Prema njenim rečima, okolnosti nesreće dodatno su sve potresle.

- Taj čovek je bio u koloni vozila i preticao je nekoliko automobila ispred, na snimku se vide tri automobila, međutim, kažu da je reči bilo o pet vozila, i to se sve dešavalo u toku vožnje. Kako je preticao, Nikola je dao migavac i rukom signal da skreće, ali vozač automobila je krenuo mnogo ranije da pretiče i nije mogao ni da ga vidi, samo ga je pokupio - ispričala je ranije naša sagovornica.

Foto: Printskrin/Obrenovacprica

Dve tragedije, na istom mestu

Bol porodice dodatno je produbljen činjenicom da ovo nije prva tragedija koja ih je zadesila.

- S obzirom na to da ovo nije prva tragedija koja je zadesila, kada smo čuli da je Nikola imao udes, ta misao da je u pitanju neko prokletstvo, nije mogla da izbije iz glave. U porodici je na sličan način i na istoj deonici ranije stradao još jedan član porodice.

Mart, koji bi trebalo da bude mesec slavlja zbog brojnih rođendana u porodici, kako kaže rođaka, zauvek je obeležen tugom. I pored svega, život mora dalje, ali, kako kaže, ništa više neće biti isto.

Nikola B. Foto: Društvene Mreže

Divno dete Rođaka o Nikoli govori sa posebnom radošću, kao o dečaku kakvog bi svaka porodica poželela. - Nikola je bio jako dobro dete, nikada nije ulazio ni u kakve probleme, niti pravio incidente, uvek je porodici bio velika podrška. Nikola je nekako bio idealno dete. Imao je taj motorčić, ali to nije bio neki jak motor, već vespa, što je i dozvoljeno voziti od 16. godine. Imao je i kacigu, ali izgleda da je ta kaciga njemu napravila problem, kao što pojas u automobilima nekad spase, nekad ubije. Saopštili su da je kaciga napravila neki veliki pritisak.

Jezivi prizori

Očevici su ranije ispričali da je nesreći prethodilo rizično preticanje čitave kolone.

Foto: Društvene Mreže, Shutterstock

- Vozač crvenog BMW-a je vozio ogromnom brzinom. Video sam da je počeo da pretiče kolonu i prešao u suprotnu traku. Tada je naleteo na motociklistu, koji se nalazio na početku kolone koja je baš u tom trenutku krenula, on je bio prvi i skretao je. Pokosio ga je u sekundi, jer je mnogo brzo vozio - rekao je jedan od očevidaca.

Fotografije potpuno smrskanog automobila, koje su se pojavile na društvenim mrežama, dodatno svedoče o silini udara, dok građani u komentarima sve glasnije traže strože kazne za bahatu vožnju.