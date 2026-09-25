Davoru Peroviću, osumnjičenom da je učestvovao u organizaciji otmice, a potom i u likvidaciji Damira Hodžića i Adisa Spahića oktobra 2020. godine u Spužu u utorak je isteklo tri godine pritvora bez prvostepene presude, ali je ponovo uhapšen na kapiji UIKS-a u drugom predmetu.

On je priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici koji mu je odredio pritvor zbog sumnje da je sa Cetinjaninom Vladislavom Pajom Jabučaninom i Radojem Zvicerom, kao navodni član kriminalne organizacije prao novac.

Prema sumnjama tužilaštva, Perović i Jabučanin koristili su novac za koji SDT vjeruje da potiče od Zvicerove prodaje droge za ulaganje u nekretnine u Tivtu i Kotoru.

Po istom scenariju, u utorak, na izlazu iz UIKS-a lisice na ruke su stavljene i Blagoju Gašiću, koji je odlukom suda pušten na slobodu jer je istekao maksimalni rok pritvora od tri godine bez prvostepene presude.

On je uhapšen na osnovu međunarodnih potjernica koje su za njim raspisali NCB Interpola Beograd i Atina, radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u Srbiji i Grčkoj.

U Srbiji se Gašić tereti za kriminalno udruživanje i teško ubistvo, a u Grčkoj za formiranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saučesništvo u ubistvu sa umišljajem, pokušaj ubistva i falsifikovanje dokumenta.

Prema saznanjima Pobjede, 22. septembra po sili zakona pritvor je ukinut G. D., G. R., Č. M. i B. B. i pušteni su na slobodu.

Perović je uhapšen u aprilu 2023. godine sa braćom Dejanom i Blagojem Gašićem u istrazi dvostrukog ubistva u Spužu.

On je tada negirao bilo kakvu vezu sa zločinom u spuškom mjestu Stanjevića rupa, ali i veze sa članovima grupacije Kotoranina Radoja Zvicera koje SDT sumnjiči za ova ubistva.

Pored Zvicera, Perovića, braće Gašić na optužnici Specijalnog tužilaštva su Radoje Živković, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Marko Miljković, Veljko Belivuk, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović, Igor Božović.

Prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, Kotoranin Radoje Zvicer krajem jula 2020. godine naredio je otmicu Damira Hodžića i Adisa Spahića jer je smatrao da su oni kao bliski saradnici prethodno ubijenog Alana Kožara znali gdje je ovaj skrivao novac i drogu.

Ova kriminalna grupa tereti se i da je otela, duže vrijeme mučila i prikupljala informacije, a na kraju otela i ubila Mila Radulovića, zvanog Kapetan u oktobru 2020. godine.