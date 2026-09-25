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Okrivljeni Nikola Đ. (25)optuženi da je 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica,uskoro će se naći pred Višim sudom u Beogradu, s obzirom na to da je za 28. septembar zakazan početak suđenja.

Nikola Đ. Foto: Društvene Mreže, Printscreen

- U Višem sudu u Beogradu za 28. septembar je zakazan početak suđenja državljaninu Bosne i Hercegovine Nikoli Đ. optuženom da je 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica - kaže izvor i dodaje da je zakazano pripremno ročište zatvoreno za javnost.

Podsećamo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 26. oktobra, na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vozač "audija A4" Nikola Đ. iz Brčkog pre nesreće prošao na crveno na semaforu, a potom se direktno zakucao u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica i to sa bočne strane dok su oni na zeleno skrenuli levo.

U nesreći su poginuli su policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Tročlana porodica Foto: Kurir

Od siline udarca "hjundaji" je udario semafor, a potom u betonski stub i prepolovio ga, dok se "audi" nekoliko puta okrenuo i zaustavio na kolovozu.

- Tročlana porodica preminula je na licu mesta od zadobijenih teških telesnih povreda, dok us vozač Nikola Đ. i njegov suvozač i prijatelj Jovan P. (24) iz Brčkog prošli sa lakšim, odnosno teškim telesnim povredama - podseća izvor.

Nakon jezive nesreće utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. vozio pod dejstvom alkohola gde mu je izmereno 1, 71 promila alkohola u krvi, kao i pod dejstvom narkotika. Nikola Đ. je uleteo u raskrsnicu sa 132 kilometra na čas i to kroz crveno na semaforu što je prema rečima stručnjaka, potpukovnika Uprave Saobraćajne policije Dejana Stevića ravno ubistvu, odnosno kao da je pucao u njih.