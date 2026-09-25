RADOŠEVIĆA DA UZME JAKA EKIPA DA RADI, PAZI SE, VOZI BLINDU I STALNO JE NA PUMPI: Skaj poruke otkrile da je ubistvo Ranka Eskobara naručio Zvicer?
- Skaj poruke iz oktobra 2020. pokazuju da je Radoje Zvicer znao da Ranko Radošević često boravi na pumpi u Rušnju i tražio da ga radi jaka ekipa.
- U porukama se navodi da je Radošević bio čovek od poverenja, da se vozi blindiranim automobilom i da ga treba pratiti zbog kretanja i zaštite.
- Radošević je ubijen 9. marta 2023. na pumpi u Rušnju, a za zločin su optuženi Stefan Zlatanović, Luka Vučetić, Marko Pjanović i Azra Šabanović.
Dve i po godine prije nego što je Ranko Radošević ubijen na benzinskoj pumpi u beogradskom naselju Rušanj, Radoje Zvicer i njegovi saradnici raspolagali su informacijom da on upravo na tom mestu često boravi i dogovarali da ga “radi jaka ekipa”.
Te poruke razmjenjivali su u oktobru 2020. godine, nakon što su pripadnici kavačkog kriminalnog klana oteli Mila Radulovića Kapetana, jednog od vođa škaljarskog klana, preko čijeg su telefona i Skaj naloga pokušavali da njegovim saradnicima podmetnu informacije i izazovu sukobe unutar suparničke kriminalne grupe.
Glavna meta takvog plana bio je Radomir Boban Baćović, a kavčani su nastojali da škaljarce ubijede da ih je upravo on izdavao i da stoji iza likvidacija njihovih ljudi.
U tom kontekstu Zvicer je tražio da Kapetan škaljarcima šalje poruke i o Ranku Radoševiću, Baćovićevom kumu i bliskom saradniku, kako bi i njega uvukli u sukob. Podsetimo, Kapetana su otetog od oktobra do decembra 2020., kada je ubijen, držali Veljko Belivuk i Marko Miljković, a Zvicer je sa njim dok su ga držali zarobljenog, razgovarao preko Skaj aplikacije.
- Možemo li mu dovatiti onoga kuma Radoševića (Ranka, prim.aut.). On sve radi za njega. Prošle ili pretprošle godine je bio u Nikšić, gledao se sa kavčanima. I rekli su mi da je dobro sa Elezom (Darkom), da je samo fora da su loše, to da znate. Moramo se dobro pazit Eleza - naređuje Zvicer glasovnom porukom šta da Radulović piše škaljarcima 20. oktobra 2020. godine.
Odmah potom šalje poruku da Radulović već sutradan mora da “upire” na Radoševića: “To je kum ovome”.
Istovremeno, međutim, komunikacija pokazuje da Radošević za kavčane nije bio samo čovek preko kojeg su pokušavali da zavade suparnike.
- Ajmo da radimo Radoševića, on mu sve radi živo - od zgrada, kamate, gudre... sve, sve, sve. Čovek od poverenja - piše Zvicer.
Potom navodi i podatke kojima raspolažu o njegovom kretanju:
- Imamo da je na Knez pumpi stalno, da kod Arene neki kafić drži.
Zvicer potom insistira da Baćović ostane njihova glavna meta, ali predlaže da Radoševića preuzme druga grupa:
- Samo molim vas da ne odstupamo od Bobana. Boban nam je glavni cilj. Radoševića da uzme jaka ekipa da radi pa neka radi. A mi moramo svi na Bobana.”
U istoj komunikaciji razmatra se i mogućnost da neko od njihovih ljudi od Radoševića kupi blindirani automobil, uz procenu da bi ga možda upravo on dovezao.
Da su pratili i način na koji se Radošević štitio vidi se i iz poruke jednog od učesnika grupnog četa od 21. oktobra 2020. godine: -
- Pa Radošević se dobro pazi blindu vozi i pazi se dobro.
Dve i po godine kasnije, 9. marta 2023., Radošević je ubijen upravo na benzinskoj pumpi u Rušnju.
Na to mesto, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, došao je zbog dogovora o prodaji automobila. Za njegovo ubistvo optuženi su Stefan Zlatanović, Luka Vučetić, Marko Pjanović i Azra Šabanović.
Tužilaštvo Zlatanovića i Vučetića tereti da su direktno učestvovali u ubistvu. Pjanović i Šabanović optuženi su za pomaganje u teškom ubistvu, između ostalog zbog uloge u obezbeđivanju i prevozu automobila koji je, prema optužnici, korišćen u pripremi zločina.
Pjanoviću se pripisuje i da je Radoševića, pod izgovorom kupovine automobila, namamio na mesto na kojem je ubijen. Zlatanović je priznao da je pucao u Radoševića, dok Pjanović i Šabanović negiraju da su pomagali u ubistvu.
Kurir.rs/Vijesti.me