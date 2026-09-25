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Dve i po godine prije nego što je Ranko Radošević ubijen na benzinskoj pumpi u beogradskom naselju Rušanj, Radoje Zvicer i njegovi saradnici raspolagali su informacijom da on upravo na tom mestu često boravi i dogovarali da ga “radi jaka ekipa”.

Te poruke razmjenjivali su u oktobru 2020. godine, nakon što su pripadnici kavačkog kriminalnog klana oteli Mila Radulovića Kapetana, jednog od vođa škaljarskog klana, preko čijeg su telefona i Skaj naloga pokušavali da njegovim saradnicima podmetnu informacije i izazovu sukobe unutar suparničke kriminalne grupe.

1/10 Vidi galeriju "SKINUĆEMO TE, ŠETAĆEŠ GO PO TERAZIJAMA" Ubijeni Ranko Radošević Eskobar bio upleten u brojne kriminalne slučajeve, OVAJ JE JEZIV Foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva, Nenad Kostić



Glavna meta takvog plana bio je Radomir Boban Baćović, a kavčani su nastojali da škaljarce ubijede da ih je upravo on izdavao i da stoji iza likvidacija njihovih ljudi.

U tom kontekstu Zvicer je tražio da Kapetan škaljarcima šalje poruke i o Ranku Radoševiću, Baćovićevom kumu i bliskom saradniku, kako bi i njega uvukli u sukob. Podsetimo, Kapetana su otetog od oktobra do decembra 2020., kada je ubijen, držali Veljko Belivuk i Marko Miljković, a Zvicer je sa njim dok su ga držali zarobljenog, razgovarao preko Skaj aplikacije.

- Možemo li mu dovatiti onoga kuma Radoševića (Ranka, prim.aut.). On sve radi za njega. Prošle ili pretprošle godine je bio u Nikšić, gledao se sa kavčanima. I rekli su mi da je dobro sa Elezom (Darkom), da je samo fora da su loše, to da znate. Moramo se dobro pazit Eleza - naređuje Zvicer glasovnom porukom šta da Radulović piše škaljarcima 20. oktobra 2020. godine.

Mile Kapetan i Marko Miljković Foto: Printscreen

Odmah potom šalje poruku da Radulović već sutradan mora da “upire” na Radoševića: “To je kum ovome”.

Istovremeno, međutim, komunikacija pokazuje da Radošević za kavčane nije bio samo čovek preko kojeg su pokušavali da zavade suparnike.

- Ajmo da radimo Radoševića, on mu sve radi živo - od zgrada, kamate, gudre... sve, sve, sve. Čovek od poverenja - piše Zvicer.

Potom navodi i podatke kojima raspolažu o njegovom kretanju:

- Imamo da je na Knez pumpi stalno, da kod Arene neki kafić drži.

Zvicer potom insistira da Baćović ostane njihova glavna meta, ali predlaže da Radoševića preuzme druga grupa:

- Samo molim vas da ne odstupamo od Bobana. Boban nam je glavni cilj. Radoševića da uzme jaka ekipa da radi pa neka radi. A mi moramo svi na Bobana.”

U istoj komunikaciji razmatra se i mogućnost da neko od njihovih ljudi od Radoševića kupi blindirani automobil, uz procenu da bi ga možda upravo on dovezao.

Da su pratili i način na koji se Radošević štitio vidi se i iz poruke jednog od učesnika grupnog četa od 21. oktobra 2020. godine: -

- Pa Radošević se dobro pazi blindu vozi i pazi se dobro.

Dve i po godine kasnije, 9. marta 2023., Radošević je ubijen upravo na benzinskoj pumpi u Rušnju.

Optuženi za ubistvo Radoševića Foto: Facebook, Privatna Arhiva

Na to mesto, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, došao je zbog dogovora o prodaji automobila. Za njegovo ubistvo optuženi su Stefan Zlatanović, Luka Vučetić, Marko Pjanović i Azra Šabanović.

Tužilaštvo Zlatanovića i Vučetića tereti da su direktno učestvovali u ubistvu. Pjanović i Šabanović optuženi su za pomaganje u teškom ubistvu, između ostalog zbog uloge u obezbeđivanju i prevozu automobila koji je, prema optužnici, korišćen u pripremi zločina.