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Saobraćaj između Ljiga i Gornjeg Milanovca potpuno je obustavljen nakon što se teretnjak prevrnuo i poprečio preko čitavog kolovoza.

- Ne možemo da prođemo, nema prostora da ga bilo ko zaobiđe. Po mojoj proceni, put dugo neće biti prohodan – kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na licu mesta nalaze se vatrogasci, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

 Kuriri/Rina

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