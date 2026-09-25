Saobraćaj između Ljiga i Gornjeg Milanovca obustavljen je zbog prevrnutog teretnjaka, vozačima se savetuje korišćenje alternativnih pravaca.
Hronika
SAOBRAĆAJNI KOLAPS KOD LJIGA: Prevrnuo se teretnjak i poprečio preko cele trake, vatrogasci na terenu, vozačima se savetuje OVAJ PRAVAC
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Saobraćaj između Ljiga i Gornjeg Milanovca potpuno je obustavljen nakon što se teretnjak prevrnuo i poprečio preko čitavog kolovoza.
- Ne možemo da prođemo, nema prostora da ga bilo ko zaobiđe. Po mojoj proceni, put dugo neće biti prohodan – kaže za RINU jedan od očevidaca.
Na licu mesta nalaze se vatrogasci, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.
Kuriri/Rina
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