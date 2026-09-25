Hronika
TEŽAK LANČANI SUDAR IZMEĐU BERILJA I VLAHOVA! Tri osobe povređene - sve zatečene bez svesti
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila između Berilja i Vlahova, prema prvim inforacijama povređene su tri osobe i one su bez svesti.
Na lice mesta je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, policija i vatrogasci.
Prema prvim informacijama do nezgode je došlo u kontaktu kamiona i kombija, a nakon toga je došlo do lančanog udesa.
Iz prva dva vozila su povređeni, a svi ostali su dobro.
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