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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila između Berilja i Vlahova, prema prvim inforacijama povređene su tri osobe i one su bez svesti.

Na lice mesta je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, policija i vatrogasci.

Prema prvim informacijama do nezgode je došlo u kontaktu kamiona i kombija, a nakon toga je došlo do lančanog udesa.

Iz prva dva vozila su povređeni, a svi ostali su dobro.

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