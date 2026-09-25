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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila D.K. (32) i LJ. (30) zbog postojanja osnova sumnje da su u iznajmljenom stanu u Obrenovcu neovlašćeno radi prodaje držali oko 50 kilograma opojne droge kanabis.

Osumnjičenima se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.