Hronika
VELIKA ZAPLENA DROGE: Policija po nalogu VJT u Beogradu upala u stan u Obrenovcu, evo šta je pronađeno
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila D.K. (32) i LJ. (30) zbog postojanja osnova sumnje da su u iznajmljenom stanu u Obrenovcu neovlašćeno radi prodaje držali oko 50 kilograma opojne droge kanabis.
Osumnjičenima se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
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