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Policija je u Herceg Novom uhapsila državljanina Srbije U.B. (26), zbog sumnje da je u Igalu izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su dve osobe lakše povređene, a potom pobegao sa mesta udesa, prenela je danas Radio-televizija Crne Gore.

Sumnja se da je U.B. 23. septembra oko 20:20 časova izazvao saobraćajnu nezgodu na magistralnom putu Meljine–Debeli breg, u mestu Igalo, u kojoj su učestvovala tri vozila.

Policija u saopštenju ističe da U.B, kako se sumnja, nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila uslovima, stanju i karakteristikama puta, tako da je izgubio kontrolu nad vozilom "Alfa Romeo", prešao u suprotnu kolovoznu traku, gde se susreo vozilom "Ford".

"Usled kontakta dva vozila, vozilo 'Ford' je prešlo u kolovoznu traku suprotnog smera od svog kretanja i ostvarilo kontakt sa vozilom 'Audi'", navedeno je u saopštenju.

Prema informacijama, saobraćajnoj nezgodi lakše telesne povrede su zadobile dve putnice koje su se nalazile u vozilu "Ford" i njima je pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Meljinama.

Uhapšenom se na teret stavljaju krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.