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POGLEDAJTE VELIKU AKCIJU HAPŠENJA U OBRENOVCU! SBPOK upao u stan i pronašao 50 KILA MARIHUANE: Mladićima (29) i (32) stavili lisice na ruke! (VIDEO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Odeljenjem za hapšenje, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Slobode su lišeni L. J. (29) i D. K. (32).
Pretresom stana i drugih prostorija u Obrenovcu, policijski službenici su pronašli i zaplenili više PVC paketa u kojima se nalazila biljna materija nalik na opojnu drogu kanabis, ukupne težine oko 50 kilograma.
Snimak hapšenja: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane u Obrenovcu Foto: MUP Srbije
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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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