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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Odeljenjem za hapšenje, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

02:07 Hapšenje u Obrenovcu, pronađeno 50 kilograma kanabisa Izvor: Kurir

Slobode su lišeni L. J. (29) i D. K. (32).

Pretresom stana i drugih prostorija u Obrenovcu, policijski službenici su pronašli i zaplenili više PVC paketa u kojima se nalazila biljna materija nalik na opojnu drogu kanabis, ukupne težine oko 50 kilograma.

1/18 Vidi galeriju Snimak hapšenja: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane u Obrenovcu Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.