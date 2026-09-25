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Kod skretanja za buvljak u Rakovici, došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila.

Jedno vozilo je izletelo van kolovoza, nalazi se na autobuskom stajalištu.

Na licu mesta je i ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

Trenutno nema informacija o tome da li ima povređenih, kao ni šta je uzrokovalo sudar.

Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno.