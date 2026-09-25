U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bujanovca poginuli su majka i njeno dvogodišnje dete, dok je više osoba povređeno.
Hronika
DETE I MAJKA POGINULI NA MESTU, VIŠE OSOBA POVREĐENO Stravična nesreća kod Bujanovca
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Dvogodišnje dete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.
Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju.
U udesu je povređeno više osoba.
Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila.
Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povređene u Zdravstveni centar Vranje.
Put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put.
Kurir/Bujanovačke
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