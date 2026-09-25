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Dvogodišnje dete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju.

U udesu je povređeno više osoba.

Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila.

Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povređene u Zdravstveni centar Vranje.

Put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put.

Kurir/Bujanovačke

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