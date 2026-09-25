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U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bujanovca, život su izgubili baka i njen dvogodišnji unuk, dok je majka deteta teško povređena i nalazi se u kritičnom stanju u Kliničkom centru u Nišu.

Ove informacije potvrdila je porodica stradalih.

Prema prvim informacijama, došlo je do direktnog sudara dva automobila. U jednom je bio samo vozač, dok se u drugom nalazila porodica.

Nesreća se dogodila danas oko 18 časova na magistralnom putu, poznatom kao stari auto-put, u smeru ka Vranju.

U udesu su učestvovala dva vozila, a povređeno je još nekoliko osoba. Svi povređeni prevezeni su u zdravstvene ustanove radi daljeg lečenja.

Kurir.rs/Informer

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