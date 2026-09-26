Hronika
MALOLETNIK TEŠKO POVREĐEN U TUČI U NOVOM PAZARU: Napala ga grupa mladića i brutalno pretukla
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Maloletnik je povređen u tuči koja se dogodila u Prvomajskoj ulici, u blizini Altun-alem džamije u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama, više osoba napalo je mladića, koji je potom zbrinut u Opštoj bolnici Novi Pazar.
Prema istim informacijama, lekari su kod maloletnika utvrdili više preloma, a povrede su okarakterisane kao teške telesne povrede.
Okolnosti sukoba i identitet osoba koje su učestvovale u napadu za sad nisu poznati.
Takođe nema zvaničnih informacija o tome jesu li osumnjičeni pronađeni.
Kurir.rs/Sandžak Danas
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