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Maloletnik je povređen u tuči koja se dogodila u Prvomajskoj ulici, u blizini Altun-alem džamije u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama, više osoba napalo je mladića, koji je potom zbrinut u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Prema istim informacijama, lekari su kod maloletnika utvrdili više preloma, a povrede su okarakterisane kao teške telesne povrede.

Okolnosti sukoba i identitet osoba koje su učestvovale u napadu za sad nisu poznati.

Takođe nema zvaničnih informacija o tome jesu li osumnjičeni pronađeni.

Kurir.rs/Sandžak Danas

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