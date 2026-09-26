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Nezapamćeni zločin na jugu Srbije, kada je Goran Džonić u selu Moravac iz pištolja ubio svoje rođake Gorana (57), Gordanu (56) i bratanicu Lidiju Đokić (25), a onda ih spalio, dogodio se na današnji dan pre pet godina. Džonić je zbog ovog zločina osuđen na doživotnu robiju, a on se dogodio oko ponoći, između 26. i 27. septembra 2021. godine.

Ožalošćeni Đokići pripremaju se da u nedelju obeleže petogodišnji pomen na groblju u Žitkovcu, gde su sahranjeni njihovi najmiliji. Baka Stojanka kaže za Kurir da je njen bol isti kao i pre pet godina.

Baka Stojanka sa snajom Vericom Foto: Kurir.rs/M.S.

- Kako vreme ide sve mi je teže. Njihove slike mi se javljaju. Verica (snaja) ode na posao, a ja sama u četiri zida ostanem pa malo plačem, malo izađem u dvorište. U Niš, u sud, više ne mogu da idem. Što sam imala, rekla sam. Jeste da on (Džonić) treba da svedoči, al' ne znam da l' mogu da izdržim da ga još jednom vidim. Uzeo mi je sve na svetu. U nedelju ćemo da odemo na groblje i budemo uz naše lutke - kaže baka Stojanka.

Džonićeva porodica prodala je kuću u kojoj su živeli, u Moravcu, blizu Đokića, što je i ranije bilo očekivano.

Foto: Marko Smiljković

- Nepravda je to. Mi idemo na groblje, a njegova deca rastu. Prodali su kuću nekom Amerikancu pa je to onda preprodato, valjda, šta ti ja znam? Preselili su se u Niš. I ne zanima me to, ali vidim koliku smo muku i tragediju doživeli, a oni...- kaže kratko baka Stojanka koja je na sudu pre nekoliko dana dala tridesetominutni iskaz.

Podsetimo, Goran Džonić, u danima potrage za porodicom kobnog septembra 2021. godine, nije pokazivao sumnjivo ponašanje. Čak je "pomagao" policiji da se oni nađu, a bio je i na njihovoj sahrani. Porodica je gajila nadu da su još uvek živi, a onda je 2. oktobra, u šumi, u ataru sela Moravac, nađen spaljeni "pasat" Gorana Đokića, a nedugo zatim i spaljena tela na mestu Dudine bare kod separacije.

Goran Džonić Foto: Marko Smiljković, Privatna Arhiva

- Onda je krenula potraga za ubicom. Svi su sumnjali da je u pitanju kriminalna grupa čija je meta bio novac iz Đokićevog automobila, pošto se bavio menjačkim poslovima. Selo je bilo u strahu jer se ni u daljoj okolini nikada nije dogodio tako monstruozan čin, a onda je Džonić vratio neki dug od desetak hiljada evra i klupko se odmotalo, jer je bilo sumnjivo da odjednom ima toliki novac - podseća naš izvor blizak slučaju.

Pred policijom i tužiocem je "vrdao" s odgovorima, čak je izustio rečenicu: "Ne znam, možda su moji sinovi iskopali rupu, možda sam i ja". Zbog toga su mu i sinovi završili u pritvoru, ali se dokazalo da sa zločinom nisu imali ništa kao ni braća Jojke iz istog sela, a koje je takođe optužio u svojim iskazima. Onda je otkrio gde je pištolj na kome je pronađen biološki materijal pokojne Lidije što znači da se jadna devojka branila.

Supružnici Đokić sa ćerkom i njihov spaljeni automobil Foto: Privatna Arhiva, Kurir/D.Ilić

- Ispostavilo se po ranijim izvorima iz Višeg suda u Nišu da ih je penzionisani policajac sačekao na raskrsnici u selu kada su se vraćali od bake Stojanke u stan u Aleksincu, u kom su živeli. To je bilo oko ponoći. Onda ih je pod pretnjom pištoljem naterao da odu do separacije da bi ih potom ubio i njihova tela spalio. Seo je u "pasata" i onda i njega zapalio u šumi. Kamere u selu su ga prethodno snimile na benzinskoj pumpi kako je u kanisteru kupovao benzin. Zatim je nađeno ukupno 43.000 evra u različitim valutama, odnosno 27.130 evra, 1,3 miliona dinara, 3.940 franaka i 1.850 dolara - kaže naš izvor.

Džonić je tokom celog suđenja tvrdio da je na to "bio nateran i da mu je prećeno da ako to ne učini, porodica će mu stradati", ali je na kraju dokazana njegova krivica i u novembru 2023. godine osuđen je na doživotnu robiju.

Džonić na sahrani svojih žrtava Foto: Kurir Dragan Ilić

Iako je Džonić sve vreme trajanja postupka negirao krivicu, sudija Višeg suda Mirko Drašković naglasio je da je utvrđena nedvosmislena uzročno - posledična veza između njegovih postupaka i dokaza i detaljno opisao na koji način je okrivljeni pratio, presreo i ubio Đokiće.

Sudija je u obrazloženju presude naveo da je dokazano da je Džonić detaljno isplanirao zločin.

On je precizirao da okrivljeni nije dao neophodne odgovore na pitanja otkud njegovi DNK tragovi na Đokićevom novcu koji je pronađen na placu na kojem sin okrivljenog, Stefan, ima nezavršenu kuću, i u garaži koja se nalazi na tom placu, kao ni otkud DNK tragovi Lidije Đokić na šaržeru njegovog pištolja “bereta” iz kojeg je pucano na porodicu.

Baka Stojanka Foto: Kurir.rs/M.S.

Sudija je naglasio i da je Džonić u toku istrage više puta menjao iskaz.