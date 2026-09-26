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Muškarac Š. E. (35), poznatiji po nadimku Packo, lišen je slobode u petak oko ponoći u Ulici Kosančićeva u Novom Pazaru, zbog pljačke u taksiju.

Lisice su mu stavili pripadnici interventne jedinice, nakon razbojništva nad taksistom.

Š. E. je osumnjičen da je jednom taksisti u Ulici generala Živkovića, u blizini bolnice u Novom Pazaru, uz pretnju oružjem oduzeo oko 10.000 dinara. On se prethodno vozio tim taksijem i na kraju nije hteo da plati vožnju.

Taksista je nakon pretrpljenog stresa prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar.