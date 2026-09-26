POZNATO STANJE MAJKE KOJOJ JE STRADAO SIN (2) U SUDARU KOD BUJANOVCA: Vozač golfa zadržan u pritvoru zbog teške tragedije, poginuli baka i unuk!
- U sudaru kod Bujanovca poginuli su baka od 62 godine i njen dvogodišnji unuk, dok je njihova majka teško povređena i zbrinuta u UKC Niš.
- Vozač golfa, koji je prešao u suprotnu traku i direktno udario u tojotu, zadržan je do 48 sati zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja.
Nakon teške tragedije u selu Srpska Kuća, kod Bujanovca, u kojoj su juče oko 18 sati stradali baka (62) i njen unuk (2), oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Vranju koje je pokrenulo istragu o teškoj nesreći, a prema saznanjima Kurira, majka stradalog dečaka je u teškom stanju zbrinuta u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš.
- Sumnja se da je do saobraćajne nesreće došlo kada su se direktno sudarili "golf", bujanovačkih tablica, kojim je upravljao muškarac iz Velikog Trnovca, i "tojota", takođe bujanovačkih tablica. Vozač "golfa" biće zadržan u pritvoru do 48 sati, zbog postojanja elemenata krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - saopštili su iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju.
Prema prvim informacijama, u "golfu" je bio samo vozač, dok se u "tojoti" nalazila porodica.
Nesreća se dogodila juče oko 18 časova na magistralnom putu, poznatom kao stari auto-put, u smeru ka Vranju. "Golf" se kretao u pravcu Bujanovca, a "tojota" mu je nailazila u susret, ka Vranju. Vozač "golfa" je, pod nepoznatim okolnostima, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom koje mu je išlo u susret.
- Od zadobijenih povreda, u svojstvu putnika u golfu, na licu mesta je preminula starija žena (62), dok je dečak (2) preminuo u ZC Vranje od zadobijenih povreda. Još dvoje ljudi iz "golfa" zadobilo je teže povrede, a jedna od njih je i majka stradalog mališana koja je zbrinuta u KC Niš u stanju opasnom po život - ispričao je svedok za Kurir.
On dodaje da je prizor nakon teškog sudara stravičan.
- Taj vozač golfa je od siline udara završio na bankini, odnosno njegov zadnji deo, a prednji je bio na putu. "Tojoti" je smrskan prednji deo i ona je nakon sudara ostala na kolovozu. Po putu su bili razbacani delovi oba automobila - isričao je naš izvor.
Kako saznaje Kurir u UKC Niš, teško povređena majka zbrinuta je u ovoj ustanovi na Klinici za neurohirurgiju.
- Povređena putnica ima teške neurohiruške povrede i nalazi se na odeljenju za neurohirurgiju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara - rečeno je za Kurir iz UKC Niš.