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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u mestu Prislonica na Ibarskoj magistrali kod Čačka, kada su se sudarili kamion i putnički automobil.

Od siline udara automobil je sleteo sa kolovoza i udario u zaštitnu ogradu, a na vozilu je pričinjena ogromna materijalna šteta.

– Ogromne gužve se stvaraju. Automobil je posle sudara sleteo sa puta i udario u ogradu obližnjeg servisa. Prednji deo vozila je potpuno slupan, prizor je strašan – kaže za RINU jedan od očevidaca.

saobraćajna nesreća automobil potpuno slupan posle sudara sa kamionom Čačak
Foto: RINA

Za sada nema zvaničnih informacija o broju i stanju povređenih osoba.

Na ovoj deonici Ibarske magistrale saobraćaj je znatno usporen, a formirane su duge kolone vozila.

Kurir.rs/RINA

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