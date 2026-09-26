U sudaru u Prislonici automobil je sleteo sa kolovoza i udario u zaštitnu ogradu, dok su se na Ibarskoj magistrali formirale duge kolone.
Hronika
"PRIZOR JE STRAŠAN!" Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali, sudarili se kamion i automobil, smrskano vozilo se od siline udara zakucalo u ogradu
Slušaj vest
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u mestu Prislonica na Ibarskoj magistrali kod Čačka, kada su se sudarili kamion i putnički automobil.
Od siline udara automobil je sleteo sa kolovoza i udario u zaštitnu ogradu, a na vozilu je pričinjena ogromna materijalna šteta.
– Ogromne gužve se stvaraju. Automobil je posle sudara sleteo sa puta i udario u ogradu obližnjeg servisa. Prednji deo vozila je potpuno slupan, prizor je strašan – kaže za RINU jedan od očevidaca.
Foto: RINA
Za sada nema zvaničnih informacija o broju i stanju povređenih osoba.
Na ovoj deonici Ibarske magistrale saobraćaj je znatno usporen, a formirane su duge kolone vozila.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši