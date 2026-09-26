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U direktnom čeonom sudaru dva vozila koja su se kretala iz suprotnih smerova na putu Bujanovac-Vranje nastradali su žena (62) i dete, odnosno baka i njen unuk. Žena je preminula na licu mesta, a dete rođeno 2025. godine podleglo je povredama u Zdravstvenom centru u Vranju, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Prema navodima tužilaštva, teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak oko 18 i 23 sati na državnom putu drugog A reda, na putnom pravcu Bujanovac - Vranje, u selu Srpska Kuća, preko puta fabrike vode. Došlo je do direktnog čeonog sudara dva vozila koja su se kretala iz suprotnih smerova. Vozilo marke “golf”, u kome se nalazila porodica, kretalo se iz pravca Vranja prema Bujanovcu, a vozilo marke “tojota” kretalo se iz pravca Bujanovca ka Vranju.

Nesrećna baka (62) preminula je na licu mesta, a dete (2025) je podleglo povredama u Zdravstvenom centru u Vranju. Teške telesne povrede zadobila je majka (28) deteta, i zbog težine povreda prebačena je u UKC Niš.

Foto: Kurir/M.S.

- Povređena putnica je u stabilnom stanju i ima neurohiruške i maksiofacijalne povrede. Nalazi se na odeljenju za neurohirurgiju, pod stalnim nadzorom lekara - rečeno je za Kurir iz UKC Niš.

"Golfom" je upravljao suprug preminule žene, a u drugom vozilu je bio samo vozač. Porodica nastradalih deteta i bake je iz Velikog Trnovca, a vozač koji je upravljao “tojotom” je iz Vranja.

Prema navodima tužilaštva, vozači oba vozila su sa težim povredama alkotestirani i ni jednom nije pronađen alkohol u krvi.

Uviđaj je obavljen i naložena je obdukcija tela preminulih.