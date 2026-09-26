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Viši sud u Beogradu odbio je molbu narko-bosa Darka Šarića iz Pljevalja za uslovni otpust, te on ostaje u zatvoru gde trenutno služi kaznu od 14 godina zbog šverca kokaina, potvrdila je portparolka ovog suda Ivona Čogurić. Šarić, protiv koga se vode tri postupka pred ovim sudom, uslovni otpust je tražio pošto je odslužio dve trećine kazne za šverc kokaina.

Šarić je 2022. godine, nakon više od decenije dugog sudskog postupka, pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora zbog organizovanja međunarodnog šverca oko 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Pošto je, kako su utvrdili njegovi advokati, izdržao dve trećine ove kazne, zatražio je uslovni otpust. Njegovi advokati su, između ostalog, istakli i da se u zatvoru dobro vladao.

Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Veće Posebnog odeljenja za organizovani kriminal prošle nedelje je održalo sednicu, a sada donelo odluku da Šarić ipak ostaje iza rešetaka. Na ovu odluku njegovi advokati mogu da se žale Apelacionom sudu u Beogradu.

Šariću je pritvor najpre određen u martu 2014. godine, kada se predao srpskim vlastima posle skoro pet godina u bekstvu.

Pored toga, prvostepenom presudom Šarić je osuđen na kaznu zatvora od šest godina jer je organizovao kriminalnu grupu čiji pripadnici su osuđeni za nekoliko krivičnih dela sa ciljem diskreditacije Nebojše Joksovića, koji je bio svedok saradnik u postupku za trgovinu drogom.