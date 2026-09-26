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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd i Policijske stanice Savski venac, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. M. (40), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju i tri krivična dela teška krađa na naročito opasan ili drzak način.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu A. M. određeno je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji Novog Beograda izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju i dva krivična dela teška krađa na naročito opasan ili drzak način.

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Foto: Zorana Jevtić

Kako se sumnja, on je 18. septembra ove godine, zapretivši radnici jednog kioska na Novom Beogradu, pokušao da otvori fioku sa novcem, nakon čega je pobegao, dok je 19. septembra u jednom tržnom centru na Novom Beogradu, iskoristivši trenutak nepažnje radnice u jednoj zlatari, ukrao skupoceni prsten, a 21.9. u drugom tržnom centru na teritoriji ove opštine na sličan način ukrao zlatni nakit i pobegao.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da je A. M. izvršio krivično delo teška krađa na naročito opasan ili drzak način, kada je u jednom tržnom centru na teritoriji Savskog venca, iskoristivši nepažnju zaposlenih, iz zlatare ukrao tri zlatne ogrlice, po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je saslušan u redovnom postupku.

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