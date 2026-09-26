Tokom proslave u Kisaču došlo je do eksplozije plinske boce, ali su vatrogasci brzo reagovali i sprečili veće posledice.
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EKSPLOZIJA U KUĆI TOKOM PROSLAVE Užas u Novom Sadu: Posle pucanja plinske boce planuo požar! Vatrogasci pokušavaju da spreče katastrofu (FOTO)
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Tokom privatne proslave u jednoj kući u Kisaču, kod Novog Sada, večeras je došlo do eksplozije plinske boce, a potom i do požara.
Prisebnošću prisutnih i brzom reakcijom vatrogasaca, sprečene su veće posledice.
Jedan muškarac je tokom pokušaja da zavrne bocu zadobio opekotine i nagutao se dima, ali nema ozbiljnije povrede.
Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.
Istraga će pokazati uzroke eksplozije.
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