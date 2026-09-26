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Uprkos opsežnim optužnicama koje protiv njega pljušte od Beograda i Podgorice do Beča i Atine - za organizovanje likvidacija, šverc stotina kilograma kokaina i pranje novca, Zvicer uspešno izmiče globalnoj mreži bezbednosnih službi, prerastajući u medijski mit balkanskog podzemlja.

O tome kako čovek koji je preživeo atentat u Kijevu uspeva da ostane nevidljiv, ko mu pruža logistiku i da li je reč o kriminalnom geniju ili dobro zaštićenom beguncu, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su Milan Milović, penzionisani pukovnik JSO i Jelena Spasić, novinarka Kurira.

Bezbednosna logistika i novac umesto "magije"

Komentarišući percepciju javnosti da je Zvicer neuhvatljiv zbog nesposobnosti policije, Milan Milović naglašava da je reč o zabludi i da ključ njegovog opstanka leži u finansijskoj moći i korupciji unutar bezbednosnih struktura.

- Mediji i društvene mreže stvaraju mit o njemu, iako je reč o čoveku za kojim je raspisana crvena poternica, poternica najvišeg prioriteta. On je u bekstvu od svoje 21. godine, a ranjen je 2020. godine. Da bi javnosti bilo jasno kako ovaj sistem funkcioniše, mora se reći: niti je on čarobnjak, niti je policija nesposobna. Nije krivica na policiji, njemu su podršku pružali pojedinci iz crnogorske bezbednosne službe, svesni da raspolaže ogromnim novčanim sredstvima. U svetu kriminala, novac je jedina spona koja sve povezuje. Najopasniju kategoriju u tom sistemu čine korumpirani službenici u državnim institucijama, zahvaljujući kojima on opstaje i uspeva da se krije. Pored njih, tu su i strane obavještajne službe kojima odgovara delovanje određene kriminalne grupe - rekao je Milović.

04:52 Milan Milović: Mediji i društvene mreže stvaraju mit o Zviceru Izvor: Kurir televizija

Penzionisani pukovnik JSO je objasnio i sam mehanizam zaštite visoko pozicioniranih begunaca, gde se primenjuje sistem strogog presecanja kontakata i komandnih nivoa.

- Ako je reč o visoko zaštićenoj osobi, on komunikaciju održava sa svega dve ili tri osobe. On sam ne zna ko čini njegovo obezbeđenje, niti pripadnici obezbeđenja znaju koga zapravo čuvaju. Primera radi, prvi i peti nivo u toj strukturi, poput ljudi koji nabavljaju novac nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Ti ljudi znaju da rade za određeni klan, ali ne i za koji tačno. S druge strane, ako je Zvicer kriv, njegova supruga i deca nisu - to ne treba mešati, jer se u suprotnom u opasnost mogu uvući nevini ljudi. Mediji i pojedinci, u želji da objave nešto senzacionalističko, često plasiraju dezinformacije - rekao je Milović.

Hronologija bekstva i trag koji vodi do Kotora

Jelena Spasić podsetila je na hronologiju njegovog kretanja nakon što je pucano na njega u Ukrajini 2020. godine, ukazujući na to gde se vođi kavačkog klana gubi svaki zvanični trag.

- Nakon što je ranjen u Ukrajini, prebačen je u Crnu Goru usled spekulacija da se tamo nije osećao bezbedno i da nije želeo da nastavi lečenje u ukrajinskoj bolnici. Prema pouzdanim informacijama crnogorskih državnih organa, on je krajem 2020. i početkom 2021. godine boravio u Crnoj Gori, gde su mu u poseti bili Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su uhapšeni odmah po povratku u Srbiju - rekla je Spasić.

Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock

Ona je dodala da se periodične informacije o njegovim lokacijama uzimaju sa velikom rezervom jer često služe za skretanje sa pravog traga.

- Zviceru se svaki trag gubi u aprilu 2021. godine, nakon čega se povremeno pojavljuju oprečne informacije i dezinformacije. Jedini argument koji ide u prilog tezi da se ne nalazi daleko jeste stav njegove porodice, oni ističu da on nikada ne bi na duži period ostavio suprugu i decu, koji i dalje žive u Kotoru. Informacije o njegovom kretanju stižu periodično, ali se uzimaju sa velikom rezervom jer često vode u pogrešnom smeru - objasnila je.

Rat klanova i dve opcije za kraj bekstva

Govoreći o raspletu višegodišnjeg bekstva, Spasić je naglasila da javnost često zaboravlja surovu realnost rata klanova koji traje duže od jedne decenije.

- Čini mi se da javnost priču o Zviceru posmatra kao neku vrstu serije i zabave. Za njega postoje samo dva ishoda, ili hapšenje ili dobrovoljna predaja. On nije neko koga traži samo policija, već je i direktna meta suparničkog škaljarskog klana. Zvicer ima ključnu ulogu u ratu klanova koji traje više od 12 godina i koji je odneo preko 80 života, zbog čega je njegova pozicija iz dana u dan sve komplikovanija. Kada pogledamo primere begunaca iz prošlosti, mnogi od njih su padali upravo zato što nisu mogli da odole potrebi da održavaju kontakt sa spoljnim svetom i porodicom - rekla je Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

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