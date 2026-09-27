Slušaj vest

Policija u Gracu istražuje incident koji se dogodio u okrugu Marijatros, nakon što je 30-godišnji državljanin Srbije osumnjičen da je sredinom septembra na području Lehvalda izvodio neprimerene radnje pred dve žene.

Prema navodima policije, muškarac je jednog septembarskog dana boravio na području Am Lindenhofa, kada je navodno pred dve žene iz Graca, stare 22 i 24 godine, izvodio neprimerene se*sualne radnje.

Policija je ubrzo nakon prijave pronašla osumnjičenog u šumi, gde je sedeo na jednoj od klupa, piše portal Crnahronika.ba

Nakon sprovedenih policijskih mera, 30-godišnjak je priveden i saslušan, dok se istraga o celom slučaju nastavlja.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li postoji još osoba koje su doživele uznemiravanje, kao i eventualni svedoci događaja na području šume u Gracu.

Policija sumnja da dve devojke koje su prijavile slučaj možda nisu jedine koje su imale neprijatan susret sa osumnjičenim.

Prema policijskom opisu, reč je o muškarcu srednje visine, duže crne kose i sa bradom, neurednog izgleda. U vreme incidenta navodno je nosio sivu majicu i zelene pantalone.

Ne propustiteHronikaSRBIN OSUĐEN U BEČU ZBOG PREVARA SA AUTOMOBILIMA NA LIZING: "To mi je veliko olakšanje!" Banda harala Austrijom - kola preprodavali širom Balkana
austrija-hapsenje.jpg
HronikaSRBIN POKUŠAO DA POBEGNE BEČKOJ POLICIJI, A ONDA ŠOK! U torbi kilogrami kokaina, pretresli mu stan i zanemeli zbog onoga što su pronašli (foto)
shutterstock_2476510351 copy.jpg
HronikaSRBIN PREŽIVEO PUCNJAVU U BEČU, SIN MU UBIJEN: Drama na suđenju optuženima - sve je počelo oko Roleksa! (foto)
22.jpg
HronikaSRBIN POKOSIO BOSANKU U SALCBURGU! Kombijem je udario, teško povređena žena hitno prevezena u bolnicu
austrijska policija