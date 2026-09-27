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Policija u Gracu istražuje incident koji se dogodio u okrugu Marijatros, nakon što je 30-godišnji državljanin Srbije osumnjičen da je sredinom septembra na području Lehvalda izvodio neprimerene radnje pred dve žene.

Prema navodima policije, muškarac je jednog septembarskog dana boravio na području Am Lindenhofa, kada je navodno pred dve žene iz Graca, stare 22 i 24 godine, izvodio neprimerene se*sualne radnje.

Policija je ubrzo nakon prijave pronašla osumnjičenog u šumi, gde je sedeo na jednoj od klupa, piše portal Crnahronika.ba

Nakon sprovedenih policijskih mera, 30-godišnjak je priveden i saslušan, dok se istraga o celom slučaju nastavlja.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li postoji još osoba koje su doživele uznemiravanje, kao i eventualni svedoci događaja na području šume u Gracu.

Policija sumnja da dve devojke koje su prijavile slučaj možda nisu jedine koje su imale neprijatan susret sa osumnjičenim.