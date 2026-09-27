UŽAS U GRACU! SRBIN ZLOSTAVLJAO ŽENE U ŠUMI: Veruje se da ima više od dve žrtve, čovek ima dugu kosu i bradu!
- Policija u Gracu istražuje 30-godišnjeg državljanina Srbije zbog navodnog neprimerenog ponašanja pred dve žene u šumi u okrugu Marijatros.
- Osumnjičeni je ubrzo pronađen i priveden, a istraga traje zbog sumnje da bi moglo biti još žrtava i svedoka.
Policija u Gracu istražuje incident koji se dogodio u okrugu Marijatros, nakon što je 30-godišnji državljanin Srbije osumnjičen da je sredinom septembra na području Lehvalda izvodio neprimerene radnje pred dve žene.
Prema navodima policije, muškarac je jednog septembarskog dana boravio na području Am Lindenhofa, kada je navodno pred dve žene iz Graca, stare 22 i 24 godine, izvodio neprimerene se*sualne radnje.
Policija je ubrzo nakon prijave pronašla osumnjičenog u šumi, gde je sedeo na jednoj od klupa, piše portal Crnahronika.ba
Nakon sprovedenih policijskih mera, 30-godišnjak je priveden i saslušan, dok se istraga o celom slučaju nastavlja.
Istražitelji pokušavaju da utvrde da li postoji još osoba koje su doživele uznemiravanje, kao i eventualni svedoci događaja na području šume u Gracu.
Policija sumnja da dve devojke koje su prijavile slučaj možda nisu jedine koje su imale neprijatan susret sa osumnjičenim.
Prema policijskom opisu, reč je o muškarcu srednje visine, duže crne kose i sa bradom, neurednog izgleda. U vreme incidenta navodno je nosio sivu majicu i zelene pantalone.