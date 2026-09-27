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Pet godina je prošlo od stradanja mladog Darka Vasiljevića (27), kojeg je na motociklu pokosio otac njegove bivše devojke I.M. u selu Crnča, a mladićeva majka kaže da porodici posebnu agoniju predstavlja što se optuženi još uvek nije osuđen, već ga svakog dana viđaju kako pored njihove kuće prolazi u automobilu.

Do teške nesreće došlo je 2. septembra 2021. godine kada se u domu Vasiljevića, u Ljuboviji, slavio rođendan Darkovog oca. Umesto pesme i slavlja, kuća je u samo jednom sekundu zavijena u crno - Darko je poginuo na motoru, kada mu je put presekao automobil kojim je I. M. upravljao pod dejstvom alkohola.

Pet godina nakon saobraćajne nesreće, Darkova majka Mira Plavšić Vasiljević priča o bolu koji je sve veći i nepravdi koja ih svakodnevno izjeda.

Darko Vasiljević Foto: Privatna Arhiva

Kobnog dana, Darko je došao u rodni kraj iz Beograda, gde je radio kao automehaničar na Bežanijskoj kosi, kako bi proveo odmor sa svojom ćerkicom. Nakon zajedničkog porodičnog ručka, otišao je do grada da se provoza motorom koji je prethodno kupio.

- Rekao je da ide samo kratko da se provoza kroz selo. Nisam uspela unuci da dam da jede, stala sam na prozor i pitala gde je moj Darko. Obuzeo me je neki strašan, ledeni nemir u grudima. Rekla sam mužu: "Idi vidi šta je, nešto nije u redu". U sledećem trenutku vidim narod kako se skuplja i govore mi da mi je sin nastradao..." - kroz suze se priseća majka Mira za Blic.

Darko je na mestu ostao mrtav u 18.55 časova nakon direktnog sudara sa automobilom.

Foto: Privatna Arhiva

- On je bio poseban, radnik kakav se retko sreće. Radio je teške poslove u Beogradu, podizao terete i popravljao kamione, ali čim dođe kući ne sedi, odmah ide da sredi motor ili pomogne. Uvek su mu ruke bile prljave od ulja i rada, ali duša mu je bila čista kao suza. Kad stane na semaforu u Beogradu, on deli novac prosjacima. Govorila sam mu: 'Darko, nemoj, pa i oni mogu da rade', a on mi odgovori: 'Neka, mama, ja njima dam, a Bog meni daje'. Bio je velika dobrica - priča utučena majka.

Priseća se i poslednjih dana koje su proveli zajedno na jednom etno-imanju, kada se Darko fotografisao više nego ikada ranije.

- Kao da je osećao... Slikao se sa konjem, a životinja kao da je predosetila nesreću, konj se sam približio i prislonio svoju glavu uz njegovu - govori majka u suzama.

Darko sa roditeljima i ćerkicom Foto: Privatna Arhiva

Posebnu tugu u domu Vasiljevića u Ljuboviji stvara činjenica da je iza Darka ostalo dvoje male dece. Pored ćerkice, Darko je nakon pogibije dobio i sina koji nosi njegovo ime.

- Tog dana kad je došao kući, rekao mi je da je njegova tadašnja devojka trudna. Nakon što je poginuo, molila sam se samo da mi Bog sačuva to dete. Dečak se rodio nakon tragedije i dali smo mu ime Darko, po ocu. Tri godine nisam mogla izgovoriti ime Darko za unuka, zvala sam ga samo 'Mali', a sad ga zovem Dare. On svog oca nikada neće moći da zagrli, gleda ga samo sa slika i sluša priče o njemu. A mala Mica i dalje gleda u nebo... Prve godine na Drini mi je rekla: 'Baba, eno tate gore, poslao mi je srce s neba'... jeca majka.

Neutešni Vasiljevići već godinama prolaze kroz agoniju pred Osnovnim sudom u Loznici, jer I.M. još uvek nije osuđen i brani se sa slobode. Dodatnu bol porodici nanosi to što optuženi živi u blizini i svakodnevno prolazi pored njihove kuće.