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Trojica najbližih saradnika Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana, Zdravko Perunović, Radoje Živković i Milan Vujotić, koji su u Turskoj osuđeni za ubistvo šefa "škaljaraca", Jovana Jovice Vukotića, još uvek nisu izručena Crnoj Gori koja je tragala za njima i pre ove likvidacije.

Njih je turska policija uhapsila u septembru 2022. godine zbog ubistva vođe škaljarskog klana, 8. septembra u Istanbulu.

Početkom prošle godine, Perunović i Živković su u Turskoj pravosnažno osuđeni na doživotnu robiju, dok je Vujotić oslobođen optužbe za ubistvo, ali je osuđen na dve godine i mesec zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji. Na doživotnu kaznu zatvora osuđen je i crnogorski državljanin Željko Bojanić, ali njega Crna Gora ne potražuje jer se kod njih ne tereti ni za jedno krivično delo.

Jovan Vukotić Foto: Printscreen, Printscreen/Dan

Crnogorsko Ministarstvo pravde poslalo je zahtev za izručenje Perunovića, Živkovića i Vujotića još u martu 2023. godine, ali je odgovor od nadležnih organa Turske izostao. Tačnije, jedino je za Perunovića saopšteno da će zahtev za izručenje biti ocenjen, dok u slučaju Vujotića nije pomogla ni urgencija, a bez odgovora je ostao i zahtev za izručenje Živkovića

Iz Ministarstva pravde su, na ponovljeno pitanje crnogorskog Dana, prošle nedelje poslali isti odgovor kao u junu ove godine, što znači da odgovora iz Turske i dalje nema.

Brojni zločini u Crnoj Gori Perunović, Živković i Vujotić se u Crnoj Gori terete za različita krivična dela. Pošto je presuda za ubistvo Vukotića u Turskoj pravosnažna, okrivljeni bi mogli da tu kaznu služe u Crnoj Gori i da uz to odgovaraju za teška krivična dela koja im na teret stavlja Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore. Njihova imena nalaze se u više optužnica, a jedna od njih je i ona protiv jednog od navodnih vođa "kavačkog klana" Slobodana Kašćelana i njegove trinaestočlane grupe koju tužilaštvo tereti za ubistvo Nikole Stanišića na podmukao i svirep način.

- U odnosu na okrivljeno lice Perunović Zdravka, zahtev za izručenje upućen je dana 10. marta 2023. godine diplomatskim putem. Od nadležnih organa Republike Turske je primljen odgovor da će zahtev za izručenje imenovanog biti ocenjen nakon okončanja sudskog postupka u toj državi – saopštili su Danu iz kabineta ministra pravde Bojana Božovića.

Radoje Živković, Milan Vujotić i Zdravko Perunović Foto: Police Turkey

Sudski postupak protiv Perunovića u Turskoj okončan je pravosnažnom presudom, a nije poznato da li je uopšte razmatran zahtev Crne Gore za njegovo izručenje.

- U odnosu na okrivljeno lice Živković Radoja, zahtev za izručenje upućen je dana 10. marta 2023. godine diplomatskim putem. Do danas nismo zaprimili odgovor nadležnih organa Republike Turske u ovom predmetu. Što se tiče okrivljenog Milana Vujotića, zahtev za izručenje upućen je 10. marta 2023. godine. U junu 2025. godine upućena je urgencija, zahtev za dostavljanje informacija o statusu postupka po zahtevu za izručenje. Od nadležnih organa Republike Turske do danas nije stigao odgovor u ovom predmetu - saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Radoje Zvicer Foto: Skaj

S druge strane, kako piše Dan, nadležni organi Turske bili su mnogo ažurniji kad je u pitanju izručenje njihovog državljanina Binalija Čamgoza iz Crne Gore. Od momenta hapšenja do momenta njegovog izručenja slali su zahteve i urgencije, a budno su praćene sve peripetije u Crnoj Gori u vezi s tom ekstradicijom.

Stanišiću metak u glavu dok se molio Prema optužnici za ubistvo Nikole Stanišića, Perunović, Živković i Vujotić su Nikolu tukli i mučili kako bi otkrio štekove "škaljaraca" i otključao svoj skaj telefon. Kako su mediji pisali, Stanišić je zamolio egzekutore da mu dozvole da se pomoli pre smrti. Dok je klečao i molio se sklopljenih ruku, kako piše u optužnom aktu, pucano mu je u potiljak. SDT je početkom 2024. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv pripadnika kriminalne organizacije koju je, kako tvrde, formirao Nikšićanin Radoje Živković, a čiji su članovi, kako se sumnja, postali Ratko Živković, Zdravko Perunović i Milan Vujotić. Oni se sumnjiče da su po nalozima Radoja Živkovića izršili krivična dela kriminalno udruživanje i ubistvo državljanina Srbije Ljubomira Lainovića.

Čamgoz je prvi put uhapšen u Podgorici 6. jula 2022. Iz Uprave policije tada je saopšteno da je kod sebe imao falsifikovani pasoš. S njim je privedeno još pet turskih državljana, a turski mediji tada su objavili da su i oni na poternici tamošnjih vlasti.

Binali Čamgoz Foto: Printscreen/Twitter

Čamgoz je označen kao vođa organizovane kriminalne grupe, a prema pisanju turskih medija, u krivični dosije upisani su mu razni zločini – ubistva, ranjavanje, otmica, iznuda i mučenje počinjeni u Izmiru i okolini, nezakonita naplata čekova i obveznica...