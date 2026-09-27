Na obilaznica oko Beograda, između tunela Lipak i Železnik, u smeru ka Novom Sadu, došlo je do saobraćajne nezgode oko 11.30 časova.
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VOZILO SE PREVRNULO NA KROV, IMA POVREĐENIH: Saobraćajna nesreća kod Orlovače
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Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede.
"Putevi Srbije" su obavestili javnost da se saobraćaj odvija preticajnom trakom.
Prema nezvaničnim saznanjima, do sudara je došlo kod Orlovače kada se jedno vozilo prevrnulo na krov.
Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede.
Povodom ove nezgode oglasili su se "Putevi Srbije" koji su upozorili da se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom.
"Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja", navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Blic
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