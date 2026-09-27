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Španski istražitelji razmatraju mogućnost da dve žrtve uhapšenih državljana Srbije u letovalištu Estapona u Kosta del Solu dobiju status svedoka-saradnika i otkriju sve o klanu čiji su bili pripadnici, a koji se dovodi u vezu sa balkanskim kartelom. Pojedini izvori iz istzrage navode za španske medije da je pozadina ovog horor slučaja unutrašnji sukob u klanu zbog propale pošiljke droge, teške 1.500 kg, i duga od tri miliona evra.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

Podsetimo, policija je 5. septembra upala u vilu u Estapni, gde su zatečena dva gola i krvava muškarca, dok je uhapšeno sedam državljana Srbije zbog sumnje da su ih oteli, zlostavljali i pokušali da ih ubiju. U luksuznoj kući otkrivena je i "soba za mučenje".

- Istražitelji veruju da su uhapšeni Srbi deo kriminalne grupe koja se bavila švercom narkotika, kao i da su dvojica otetih muškaraca bili njihovi saradnici, ali su se u međuvremenu odnosi pogoršali zbog "loše odrađenog posla" - navodi španski portal El Espanjol.

Kako dodaju, žrtve otmice i brutalne torture u "kući strave" su identifikovane kao Migel Anhel (45), državljanin Španije iz Kadiza i Hamza (31), državljanin Maroka iz Seute.

Soba za mučenje Foto: Policía Nacional

- Obojica imaju obimne policijske dosijee povezane sa krijumčarenjem narkotika i utvrđeno je da su bili deo kriminalnog klana koji je švercovao kokain i hašiš, kao i da su umalo platili glavom unutrašnji sukob. Jedan od njih je posle oslobađanja iz "kuće strave" uhapšen zbog ranije počinjenih krivičnih dela. Istražitelji sada razmatraju mogućnost da on, ali i drugi spaseni muškarac, dobiju statuse svedoka-saradnika (zaštićenih svedoka). Istražitelji veruju da bi oni mogli da otkriju nove detalje vezano za kriminalnu grupu koja duže vreme deluje na teritoriji Španije - prenose lokalni mediji.

Kako dodaju, pozivajući se na izvore iz istrage, sukob među članovima klana kom su pripadali i uhapšeni Srbi, ali i oteti Migel Anhel i Hamza, nastao je zbog propale pošiljke droge.

- Sumnja se da je do brutalnog mučenja došlo nakon što je propao posao sa švercom droge, a pominje se gubitak pošiljke od 1.500 kilograma hašiša i navodni novčani dug koji premašuje tri miliona evra. Veruje se da su Srbi angažovali Španca i Marokanca za transport i prihvat hašiša iz Maroka, ali da ta pošiljka nikada nije stigla, zbog čega su Srbi optužili dvojicu saradnika za krađu - navode izvori i dodaju:

- Budući da su Migel Anhel i Hamza radili unutar iste organizacije, istražitelji veruju da bi njihova svedočenja mogla da pruže ključne i knkretne dokaze o stvarnoj hijerarhiji klana, otkriju vođe koje rade iz senke i razotkriju širu mrežu krijumčarenja, koja se proteže duž obale Kosta del Sol, Kampo de Gibraltar i Levanta. Istražitelji, takođe, veruju da je grupa povezana sa balkanskim kartelom.

Sedmorica uhapšenih Srba sprovedena su u pritvor, a identifikovani su kao: Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), M. Sekulić (27), Leon J. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31). Interesantno je da je osumnjičeni Zoran N., prema pisanju domaćih medija, u emotivnoj vezi sa Stefanom Grujić, bivšom rijaliti učesnicom.

Krimi-baza

Sumnja se da je kriminalna grupa u Esteponi iznajmila luksuznu vilu u elitnom naselju Nueva Atalaja, koja im je služila kao "krimi baza". Kada su specijalci 5. septembra upali u roze kuću, opasanu visokim zidinama, pronašli su sobu obloženu najlonima, a na sredini je bila stolica, takođe obložena najlonom. Unutra je nađeno oružje, ali i alat, koji bi poslužili osumnjičenima "da počine zločin bez ostavljanja tragova".

Nađeno oružje Foto: Printcreen