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Trgovac dijamantima iz Herceg Novog Đorđe Mihaljević ubijen je pre osam godina u južnoafričkom gradu Bedfordvju, nedaleko od Johanesburga. Svojevremeno je bio hapšen zbog višemilionske utaje poreza, a sarađivao je i sa čuvenim češkim kriminalcem Radovanom Krejčirom. Ubistvo ovog rođenog Novljanina sa srpskim pasošem do danas nije rasvetljeno.

Kobnog 24. septembra 2018. godine na Mihaljevića su pucala dvojica napadača na motoru, dok je on u svom "poršeu" čekao na semaforu u Bedfordvjuu, a ubice još uvek nisu uhapšene.

Mihaljević je tog dana bio na ručku u jednom restoranu i krenuo je ka svojoj kući. Napadači na motoru najverovatnije su ga pratili od trenutka kada je pošao iz restorana. Motorom su prišli "poršeu" i suvozač je zapucao kroz prozor Mihaljevićevog automobila.

Mihaljevićev porše nakon pucnjave Foto: Privatna Arhiva

- Teško ranjen, Mihaljević je vozio još nekoliko stotina metara, zatim zaustavio automobil, izašao, pao i umro - ispričali su očevici za lokalne medije.

Hodajući mrtvac Mihaljević je bio u bliskim poslovnim odnosima, a potom i u oštrom sukobu sa češkim mafijaškim bosom Radovanom Krejčirom. Krejčir se trenutno nalazi u zatvoru u JAR, a istražitelji su smatrali da je Mihaljević postao „hodajući mrtvac” onog trenutka kada mu se suprotstavio u biznisu sa zlatom i dijamantima.

Mihaljević je bio vlasnik kompanije za trgovinu zlatom i dijamantima "Sandton Gold and Diamond Exchange" u Južnoj Africi i zvali su ga "kralj dijamanata". U tamošnjem poslovnom registru, kao direktori firme vodili su se on i njegova majka Mirjana. Sem ove firme, Mihaljević je za dve decenije bio direktor još pet kompanija iz Južne Afrike i vlasnik jednog preduzeća. Južnoafrički mediji su posle njegovog ubistva preneli izjavu kapetana policije Andrea de Jagera, koji je rekao da porodica pokojnika ne živi u Južnoj Africi i da policija pokušava da uspostavi kontakt s njima.

Mesto ubistva Mihaljevića Foto: Facebook

Đorde Mihaljević nije jedina žrtva mafije u svojoj porodici. Njegov otac Petar Mišo Mihaljević umro je nekoliko dana nakon što je 20. decembra 2013. otet i mučen u Johanesburgu. Forenzičar Čed Tomas izjavio je da je Petar kidnapovan dok se vraćao kući i da su mu tokom mučenja čekićem polomljene karlica i noga. Petar je navodno bio žrtva poslova svog sina. Međutim, Đorđe Mihaljević je tada demantovao ove tvrdnje, rekavši da je njegov otac preminuo od srčanog udara nakon što je u bolnici preživeo moždani udar.

Spekulisalo se da je Đorđe bio vlasnik kompanije za trgovinu zlatom i dijamantima zajedno sa kontroverznim češkim biznismenom Radovanom Krejčirom, ali i Dobrosavom Gavrićem, ubicom Željka Ražnatovića Arkana.

Đorđe Mihaljević sa suprugom Natalijom Gurkovom Mihaljević Foto: Printscreen Instagram

Više od deceniju Đorđe je bio u skladnom braku sa bivšom bugarskom misicom Natalijom Gurkovom Mihaljević sa kojom je imao dvoje dece.

Natalija Gurkova Mihaljević Foto: Printscreen Instagram

Samo dve nedelje pre nego što je ubijen, Mihaljević je sa suprugom bio u Bugarskoj i sa njom se pojavio na otvaranju jednog kluba. Doputovali su potom u Srbiju. Đorđe je s porodicom uglavnom živeo u Bugarskoj, Crnoj Gori i Južnoafričkoj Republici, gde je u poslednje vreme najčešće boravio.

U vreme kada je njen suprug ubijen, Natalija je boravila u rodnoj Bugarskoj.