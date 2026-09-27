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Srpski državljanin (22) osuđen je u petak u Nemačkoj na pet godina i četiri meseca zatvora zbog dve prevare u kojima je sa svojom bandom zgrnuo 146.000 evra.

Presudu je izrekao sud u Traunštajnu, navodeći da su u pitanju organizovane i profesionalne prevare.

Mladi Srbin uhapšen je u maju u okrugu Rozenhajm. On je neposredno pre toga u Auhausenu i Nojfahrnu izvršio dva krivična dela u okviru organizovane bande, pri čemu je ukupan plen iznosio 146.116 evra. Takođe, iz optužnice su izuzeta dva neuspešna pokušaja prevare u Bad Ajblingu i Bad Fejnbahu.

Kriminalna banda lažnih policajaca delovala je u maju ove godine na jugu Nemačke.

Tužilac je na sudu opisao kako je banda funkcionisala.

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- Žrtve bi na telefon dobile poziv gde se na ekranu ispisuje "sakriven broj". Osoba sa druge strane bi se predstavila kao policajac. Tvrdili bi da je ćerka, sin ili bliski rođak te starije osobe izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je neko poginuo i da joj preti pet godina robije ako se odmah ne plati velika kaucija. Potom bi u razgovor uključili drugog prevaranta koji glumi tužioca i nalaže žrtvi da spakuje sav novac i zlato u torbu. Žrtvama je strogo zabranjivano da razgovaraju sa kurirom koji dolazi na vrata, već su imali instrukciju samo da ga pitaju da li je on "gospodin Bah" i da mu predaju plen. Optuženi mladić iz Srbije je bio upravo taj lažni "gospodin Bah" koji je uzimao torbe sa zlatom i novcem sa kućnog praga oštećenih građana - naveo je tužilac na početku suđenja.

Saučesnici troše plen Drugi članovi bande koja je zgrnula 146.000 evra još uvek nisu uhapšeni. Mladi Srbin je tokom obe izvršene prevare predao plen i oni su nestali bez traga. Kod njega nije pronađeno ništa od dragocenosti koje su iznudili građanima.

Državljanin Srbije koji je radio kao kurir u bandi, odnosno osoba zadužena za preuzimanje novca, uhapšen je u sklopu akcije nemačke policije nakon niza povezanih prijava.

- Policija je pre hapšenja srpskog državljanina već imala informacije o delovanju ove bande lažnih policajaca na jugu Nemačke. Tokom njihovog prvog pokušaja prevare 15. maja u mestu Bad Ajbling, negovateljica jedne bake je prozrela prevaru i preuzela telefonski razgovor, nakon čega su kriminalci spustili slušalicu. Međutim, policijska istraga je utvrdila da se mladić iz Srbije u tom trenutku već nalazio u neposrednoj blizini kuće žrtve, čekajući znak da preuzme novac - opisuje izvor blizak slučaju za portal pnp.de i dodaje:

Foto: Shutterstock

- Banda ga je nakon toga poslala u akcije u Auhausen, 21. maja, i Nojfarhn, 23. maja, gde je podigao pomenutih 146.000 evra. Tri dana kasnije, 26. maja, grupa je telefonom ubedila jednu baku (88) da spakuje svoj nakit i novac. Dok je ona još razgovarala sa njima, u kuću je iznenada ušao njen zet, odmah shvatio da je u pitanju prevara i alarmirao pravu policiju. Mladić iz Srbije, koji je već čekao u blizini kuće da preuzme paket, shvatio je da je plan propao. Kako bi brzo pobegao sa lica mesta, uleteo je u naručeni taksi. Policijske patrole su brzo reagovale, blokirale put i zaustavile taksi vozilo. Mladić je izvučen iz automobila i uhapšen na licu mesta, nakon čega mu je određen pritvor koji je trajao sve do presude, odnosno do petka, 25. septembra.

Nemačka policija Foto: Shutterstock

Suđenje mladom Srbinu trajalo je samo dva dana, a zaprećena zatvorska kazna mu je smanjena jer je odlučio da prizna krivicu, pa je osuđen na pet godina i četiri meseca robije.