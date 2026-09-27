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Tokom privatne proslave u jednoj kući u novosadskom selu Kisač, sinoć je došlo do eksplozije plinske boce, a potom i do požara, ali su vatrogasci na vreme ugasili vatrenu stihiju i sprečili veće posledice.

Jedan muškarac je tokom pokušaja da zavrne bocu zadobio opekotine i nagutao se dima, ali nema ozbiljnije povrede.

Sin povređenog muškarca oglasio se na društvenim mrežama i opisao kako je došlo do nesreće. On je naveo i da je njegov otac hteo da prži pomfrit na talandari kada je došlo do nesreće u kojoj je izgoreo pomoćni objekat u njihovom domaćinstvu.

- U pitanju je nepravilno zavrnuta matica od gorionika. Ćale je hteo da prži pomfrit na talandari, ali nije spazio maticu. Ja sam brzo uzeo nakvašeno ćebe. Onda sam bocu, iz koje bukti vatra, vilama izvukao u dvorište, dok je požar u tim trenucima zahvatio i pomoćni objekat. Onda sam trčao da isključim osigurače, a dok sam zvao vatrogasce, u pomoć je uskočio komšija sa crevom i ublažio je požar i širenje istog. Moj otac je pokušao da zavrne ventil, pri čemu je blago opekao prste, udahnuo dim i sapleo se i pao - opisao je meštanin Kisača sinoćnu dramu i dodao: