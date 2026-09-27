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U popodnevnim časovima je došlo do lančanog sudara na auto-putu "Miloš Veliki", u prvom tunelu posle pumpe, na deonici puta Čačak - Gornji Milanovac. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "ppmedia.rs" zbog saobraćajne nesreće su se stvorile gužve. 

Trenutno nema informacija o učesnicima, kao ni o uzroku nesreće. 

Uviđajem će biti poznato više informacija. 

Kurir.rs

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