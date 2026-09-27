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Španska policija i Civilna garda sumnjaju da je ovo samo vrh ledenog brega i intenzivno tragaju za ostalim članovima ove organizovane kriminalne grupe.

Podsećamo, u opsežnoj akciji španskih policijskih snaga slobode su lišeni Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon J. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31). Svi uhapšeni odranije su poznati policiji i imaju bogate kriminalne dosijee. Na licu mesta oslobođena su dvojica muškaraca - Migel Anhel iz Kadiza i Hamza iz Seute, koji takođe imaju dosijee i za koje se veruje da su bili povezani sa istom organizacijom.

Čitav slučaj otkriven je zahvaljujući dramatičnom pozivu koji je policija primila od supruge jednog od kidnapovanih. On joj je pre odlaska poručio: *"Idem nešto da obavim, ako ti se ne javim za 10 minuta, odmah pozovi policiju."

Kada se muž nije javio, žena je alarmirala nadležne, nakon čega je usledio upad policije u objekat. Jedna od žrtava je u opštem metežu uspela da krvava istrči na ulicu, što je potvrdilo sumnje istražitelja.

Foto: Policía Nacional

Preslikan scenario iz Ritopeka: Najloni, prigušivači i brutalna tortura

Istražitelji i analitičari ukazuju na zastrašujuće sličnosti između ove vile i takozvane "vikendice strave" u Ritopeku. Pored toga što je kuća u Valensiji izolovana i opasana visokim zidovima, prostorije u kojima su žrtve zlostavljane bile su obložene najlonima i folijama.

- Sve što smo videli podseća na 'vikendicu strave' u Ritopeku. Kuća u Španiji je izolovana i opasana visokim zidovima, s tim što je daleko luksuznija. Međutim, unutrašnji scenario je gotovo preslikan: zidovi su obloženi najlonom, a tu je i stolica, u ovom slučaju deo luksuznog nameštaja i to sve sa ciljem da se uklone tragovi DNK prilikom mučenja i eventualnih likvidacija - objasnio je glavnik urednik "Kurira" Rajko Nedić.

Ipak, za razliku od slučaja u Srbiji gde su tragovi uništavani, španska forenzika uspela je da obezbedi obilje dokaza jer napadači nisu imali vremena da sve uklone. U vili su pronađeni:

- Dve jurišne puške AK-47 (kalašnjikov) i tri okvira

- Pištolj sa prigušivačem

- Plastične vezice, čekići, klešta i žice korišćene za mučenje

03:25 Rajko Nedić izneo zastrašujuće detalje "kuće strave" u Španiji Izvor: Kurir televizija

- Za razliku od slučajeva poput Ritopeka, gde su počinioci uspeli da očiste prostor i gde je bilo izuzetno teško doći do materijalnih dokaza, ovde to nije bio slučaj. Policija je prvo pronašla oružje, a zatečeni su i najloni, folije, kao i razni predmeti i alat - čekići, klešta i žice. Sve to jasno ukazuje na to da su žrtve bile izložene brutalnom mučenju. S obzirom na težinu optužbi i izvesnost dugogodišnjih zatvorskih kazni, postoji velika mogućnost da neko od uhapšenih odluči da postane svedok-saradnik i otkrije sve detalje - ocenio je Nedić.

Govoreći o motivima, Nedić objašnjava da je reč o unutrašnjim sukobima u kojima je ulog ogromna količina novca i droge.

- Prema poslednjim informacijama, reč je o međusobnom obračunu unutar same grupe zbog isporuke, odnosno raspodele novca od droge ili nestanka dela pošiljke. S obzirom na to da je reč o švercerskoj ruti iz Maroka, pretpostavlja se da su žrtvu mučili ili pripadnici sopstvene grupe, kako bi izvukli informaciju o tome gde su nestali novac ili droga – ili su pokušali da na prevaru namame nekoga iz protivničkog tabora - naglasio je urednik "Kurira".

Kosta del Sol kao "Ujedinjene nacije svetskog kriminala"

Izbor lokacije za ovakve operacije nije slučajan. Regija oko Marbelje i Kosta del Sola među stručnjacima važi za stecište svetskog podzemlja, gde blizina Maroka (20 km preko mora) omogućava lak šverc hašiša i kokaina, dok se u neposrednom zaleđu nalaze brojne ilegalne plantaže marihuane.

- Stručnjaci taj region nazivaju 'Ujedinjenim nacijama svetskog kriminala' jer privlači kriminalce iz celog sveta. U takvom okruženju, koje je stecište bogataša i raj za turiste, kriminalci se lako utapaju u sredinu. Među njima je i veliki broj naših državljana koji učestvuju kako u samoj organizaciji, tako i u već uhodanom sistemu šverca - navodi Nedić i dodaje da ovaj slučaj otvara i ključno pitanje bezbednosnih kontrola:

Rajko Nedić glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

- Zbog toga se otvara ključno pitanje: kako su uspeli da uđu u Španiju sa falsifikovanim dokumentima i da se tamo neometano kreću? Poznato je da su kontrole znatno pooštrene i da se na svakom koraku uzimaju otisci prstiju, ali očigledno je da su ove grupe uvek korak ispred istražnih i državnih organa.

Nakon hapšenja, osumnjičeni među kojima su svi visoki preko 1,90 m i izuzetno fizički spremni, pružali su otpor policiji i pokušali bekstvo, a nakon prebacivanja u zatvor Alhuarin izazvali su bezbednosni rizik, pa su odmah razdvojeni u posebne istražne ćelije.

PREOKRET U KNJAŽEVCU: Tinejdžer (15) uhapšen zbog sumnje na ubistvo iz nehata, branio majku od beskućnika

Prvobitne informacije iz Knjaževca o navodnom vršnjačkom nasilju u kom je život izgubio petnaestogodišnjak pokazale su se potpuno netačnim. Prema najnovijim zvaničnim informacijama iz tužilaštva i sa terena, reč je o sukobu u kom je maloletnik pokušao da zaštiti svoju majku od nasilnika.

Tragedija se dogodila na kućnom pragu porodice, kada je Ljubiša P. (61), lokalni beskućnik odranije poznat po tome što prosjači, došao pred njihovu kuću i nasilno pokušao da uđe unutra, tražeći novac i preteći majci maloletnika.

Objašnjavajući kako je došlo do zablude u prvim izveštajima medija, Rajko Nedić ističe da su prve informacije sa terena bile potpuno pogrešne.

Foto: Ilija Ilić

- To je dosta netačna informacija koju su svi mediji preneli. Naime, desilo se sasvim nešto drugačije. Dečaku od 15 godina na kuću je došao beskućnik iz grada, pretio je njegovoj majci i tražio novac. Došlo je do svađe na kućnom pragu, on ga je u toj svađi odgurnuo i taj nesrećni čovek je udario glavom o pod i preminuo - objašnjava Nedić.

Urednik "Kurira" dodaje da dalji izveštaji potvrđuju da je mladić reagovao u samoodbrani svoje porodice.

- Kasnije informacije nam pokazuju da se radilo o sasvim drugačijoj situaciji i da je on zapravo pokušao da odbrani majku, pa je u tom guranju nesrećni čovek pao. On je uhapšen i za sada se tereti za ubistvo iz nehata, što je saopštilo i tužilaštvo - zaključuje Nedić.

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Kurir.rs

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