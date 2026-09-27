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Nepoznati počinioci pokušali su da izazovu požar u jvnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu, a policija traga za njima.

Na snimku se vidi kako nepoznate osobe pale zaštitnu ogradu, nakon čega je vatra počela da se širi.

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Nepoznati počinioci pokušali da zapale garažu na Obilićevom vencu Izvor: Kurir

Sumnja se da je reč o pokušaju sabotaže, kao i da su počinioci eventualno imali nalog da izazovu požar. Pretpostavlja se da su znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su ga zapalili sa namerom da prouzrokuju veći požar.

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Foto: Printskrin

Kako se može videti na fotografiji, plamen je počeo da se širi i na druge spratove javne garaže.

Požar su u početku gasili radnici garaže, sve do dolaska vatrogasaca.

Kurir.rs

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