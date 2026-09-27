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SUMNJA SE DA JE POŽAR U CENTRU BEOGRADA SABOTAŽA! Kamera uhvatila počinioce na delu, vatra počela da GUTA I DRUGE SPRATOVE! Policija traga za njima (VIDEO)
- Nepoznati počinioci pokušali su da izazovu požar u garaži na Obilićevom vencu u Beogradu, a policija traga za njima.
- Na snimku se vidi kako pale zaštitnu ogradu, nakon čega se vatra brzo širila; požar su prvo gasili radnici garaže.
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Nepoznati počinioci pokušali su da izazovu požar u jvnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu, a policija traga za njima.
Na snimku se vidi kako nepoznate osobe pale zaštitnu ogradu, nakon čega je vatra počela da se širi.
Sumnja se da je reč o pokušaju sabotaže, kao i da su počinioci eventualno imali nalog da izazovu požar. Pretpostavlja se da su znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su ga zapalili sa namerom da prouzrokuju veći požar.
Foto: Printskrin
Kako se može videti na fotografiji, plamen je počeo da se širi i na druge spratove javne garaže.
Požar su u početku gasili radnici garaže, sve do dolaska vatrogasaca.
Kurir.rs
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