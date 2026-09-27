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Iako je prošlo već pet dana od tragične smrti Aleksandra S. (52), srpskog državljanina koji je radio kao obezbeđenje na jednoj od atrakcija čuvenog Oktoberfesta, najvažnije činjenice o njegovoj smrti i dalje su nepoznate. Kako je izjavila Aleksandrova supruga Andrijana B., porodici za sada niko ništa ne govori i sve što znaju jeste da je istraga u toku.

Aleksandar S., koga su prijatelji zuvali Buca, poginuo je ispod tornja "Hangover". Zašto se tamo nalazio, još je nerazjašnjeno — sada bi snimci svedoka trebalo da rasvetle situaciju.

Nakon smrti muškarca na minhenskom Oktoberfestu, policiji se javilo nekoliko svedoka. Ovaj 52-godišnji radnik obezbeđenja je u ponedeljak uveče (21. septembra) dospeo ispod gondole kule za slobodni pad i tom prilikom zadobio smrtonosne povrede. Tužilaštvo Minhen I je u međuvremenu dobilo nekoliko video-snimaka sa mesta nesreće, koji se sada analiziraju.

Ali Aleksandrovoj porodici se još niko nije javio, rekla je njegova supruga Andrijana.

- Policija je koliko smo pročitali u medijima, sakupila video snimke od ljudi koji su se zadesili tamo u tom trenutku, kao i sa kamera koje su postavljene u okolini. A čula sam da je Oktoberfest bio pokriven sa oko 60 dronova, ali ne znam da li je to tačno. Nama se još niko nije javio. Nisu nam vratili ni njegove dokumente i mobilni telefon. Niko mi ništa nije vratio - rekla je Andrijana.

Foto: Društvene Mreže

Nema tehničkog kvara

Nemački mediji su izvestili da su već ispitani mnogi svedoci, kao i da istražitelji nameravaju da razgovaraju sa još nekima. Za sada je nejasno kako je gondola koja se spuštala mogla da priklješti Aleksandra, koji je ovde radio kao pripadnik obezbeđenja, kao i zašto se on uopšte nalazio u tom delu prostora za vožnju, s obzirom na to da tu niko nije smeo da boravi dok sprava radi.

Porodica zato može samo da pretpostavlja šta se desilo. Aleksandrov sin Lazar je nakon nesreće za Bild rekao da mogu samo da pretpostavljaju da je njegov otac možda pokušao da pomogne nekome kome je izgubil naočare ili mobilni telefon.

Prema rečima operatera, nema naznaka da je na spravi postojao tehnički kvar.

"Hangover" je proveren, ustanovljeno je da je sve u redu, i ova atrakcija je već narednog dana ponovo puštena u rad uz odobrenje Službe za javni red u Minhenu.

1/4 Vidi galeriju Državljanin Srbije poginuo na Oktoberfestu Foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Aleksandrovoj porodici ostaje samo da čeka informacije, kako bi saznali kako im je naastradala glava kuće. A to iščekivanje kida dušu.

- Ne mogu da jedem danima... Od ponedeljka hrana neće u mene, davali su mi infuziju. Teško je, do boga - rekla je za Telegraf Andrijana.