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Nepoznate osobe izazvale su juče požar u garaži na Obilićevom vencu u centru Beograda, a sumnja se da je reč o pokušaju sabotaže i da su počinioci imali nalog da izazovu požar.

00:36 Nepoznati počinioci pokušali da zapale garažu na Obilićevom vencu Izvor: Kurir

00:14 Gašenje požara u garaži na Obilićevom vencu Izvor: Kurir

00:09 Garaža na Obilićevom vencu nakon požara Izvor: Kurir

Kako smo sinoć prvi objavili, na snimku se vidi kako nepoznate osobe pale zaštitnu ogradu, nakon čega se vatra proširila.

Čini se da su znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su baš tu podmetnuli vatru sa namerom da prouzrokuju veći požar.

1/8 Vidi galeriju Požar u garaži na Obilićevom vencu Foto: Printskrin, Kurir

Plamen se potom proširio na donje spratove garaže, a požar su u početku gasili radnici objekta, sve do dolaska vatrogasaca.