Hronika
KO JE PODMETNUO POŽAR U VELIKOJ GARAŽI NA OBILIĆEVOM VENCU?! Sumnja se da je u pitanju sabotaža, kamera snimila počinioce - Dobili nalog da izazovu HAOS?
- Čini se da su počinioci znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su baš tu podmetnuli požar.
- Na snimku se vidi kako pale zaštitnu ogradu, nakon čega se vatra proširila na donje spratove garaže.
- Požar su prvo gasili radnici objekta, a zatim su stigli vatrogasci.
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Nepoznate osobe izazvale su juče požar u garaži na Obilićevom vencu u centru Beograda, a sumnja se da je reč o pokušaju sabotaže i da su počinioci imali nalog da izazovu požar.
Kako smo sinoć prvi objavili, na snimku se vidi kako nepoznate osobe pale zaštitnu ogradu, nakon čega se vatra proširila.
Čini se da su znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su baš tu podmetnuli vatru sa namerom da prouzrokuju veći požar.
Požar u garaži na Obilićevom vencu Foto: Printskrin, Kurir
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Plamen se potom proširio na donje spratove garaže, a požar su u početku gasili radnici objekta, sve do dolaska vatrogasaca.
Postavlja se pitanje kome bi odgovaralo raspirivanje požara i izazivanje haosa u centru prestonice, što će utvrditi nadležni organi.
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