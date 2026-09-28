SUDAR DVA TERETNA VOZILA NA PUTU RUMENKA-BAČKI PETROVAC: Vatrogasci-spasioci izvlačili povređenog iz olupine (foto)
Jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća na putu između Rumenke i Bačkog Petrovca kada su se sudarila dva teretna vozila.
Kako se navodi na Instagram stranici 193_ns, jedna osoba je povređena i nju su iz smrskanog vozila izvlačili pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.
- Čoveka je u svesnom stanju preuzela ekipa Hitne pomoći - navodi se na stranici 193_ns i dodaje se da su na mestu nesreće bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac i bataljona Novi Sad.
Saobraćaj je na toj deonici puta tokom uvišaja bio otežan.
Kako se može videti na fotografijama sa mesta teške saobraćajne nesreće, oba vozila su posle sudra sletela u njivu.
- O tome koliko je sudar bio silovit svedoči i to što su kamioni uništeni s prednje strane. Kako je tačno došlo do kontakta dva teretnjaka utvrdiće istarga. Policija je obavila uviđaj - dodao je izvor.
Irmovo
Teška saobraćajna nezgoda između Rumenke i Bačkog Petrovca. Jedno lice iz smrskanog vozila izvukli su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice. Njega je u svesnom stanju preuzela ekipa hitne pomoći.
U sudaru su učestvovala dva teretna vozila.
Na licu mesta bili su pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac i bataljona Novi Sad.
Saobraćaj je otežan.