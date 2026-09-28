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Jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća na putu između Rumenke i Bačkog Petrovca kada su se sudarila dva teretna vozila.

Kako se navodi na Instagram stranici 193_ns, jedna osoba je povređena i nju su iz smrskanog vozila izvlačili pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.

- Čoveka je u svesnom stanju preuzela ekipa Hitne pomoći - navodi se na stranici 193_ns i dodaje se da su na mestu nesreće bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac i bataljona Novi Sad.

Saobraćaj je na toj deonici puta tokom uvišaja bio otežan.

Kako se može videti na fotografijama sa mesta teške saobraćajne nesreće, oba vozila su posle sudra sletela u njivu.

- O tome koliko je sudar bio silovit svedoči i to što su kamioni uništeni s prednje strane. Kako je tačno došlo do kontakta dva teretnjaka utvrdiće istarga. Policija je obavila uviđaj - dodao je izvor.

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Irmovo

Teška saobraćajna nezgoda između Rumenke i Bačkog Petrovca. Jedno lice iz smrskanog vozila izvukli su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice. Njega je u svesnom stanju preuzela ekipa hitne pomoći.

U sudaru su učestvovala dva teretna vozila.

Na licu mesta bili su pripadnici vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac i bataljona Novi Sad.

Saobraćaj je otežan.