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U ranim jutarnjim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće na mostu preko Tise kod Žablja na putu Novi Sad-Zrenjanin.

Kako se nezvanično saznaje, automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao mostom, a od siline udarca odbilo se o automobil i prebačen je preko ograde gde je sa velike visine pao u reku.

Ronioci MUP su uz veliku pomoć lokalnih alasa pronašli telo stradale osobe, objavila je Instagram stranica 192.

Telo je poslato na obdukciju, a uviđaj i dalje traje. Istraga će pokazati okolnosti događaja.

Kurir.rs/Instagram 192

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