U ranim jutarnjim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće na mostu preko Tise kod Žablja na putu Novi Sad-Zrenjanin.

Kako se nezvanično saznaje, automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao mostom, a od siline udarca odbilo se o automobil i prebačen je preko ograde gde je sa velike visine pao u reku.