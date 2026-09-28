Automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao mostom. Od siline udarca biciklista se odbio o automobil i prebačen je preko ograde gde je sa velike visine pao u reku.
Telo je poslato na obdukciju
STRAŠNA NESREĆA NA MOSTU PREKO TISE KOD ŽABLJA Auto naleteo na biciklistu i od siline udara prebacio ga preko ograde u reku?! Ronioci Žandarmerije pronašli telo
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U ranim jutarnjim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće na mostu preko Tise kod Žablja na putu Novi Sad-Zrenjanin.
Kako se nezvanično saznaje, automobil je naleteo na biciklistu koji se kretao mostom, a od siline udarca odbilo se o automobil i prebačen je preko ograde gde je sa velike visine pao u reku.
Ronioci MUP su uz veliku pomoć lokalnih alasa pronašli telo stradale osobe, objavila je Instagram stranica 192.
Telo je poslato na obdukciju, a uviđaj i dalje traje. Istraga će pokazati okolnosti događaja.
Kurir.rs/Instagram 192
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