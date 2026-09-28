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U jutarnjim časovima došlo je do pucnjave na Novom Bubnju u Kragujevcu, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, jedna osoba je tom prilikom povređeno iz vatrenog oružja.

Kako Ucentar nezvanično saznaje, pucnjava se dogodila u blizini jednog lokala.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, gde je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Za sada nema više potvrđenih informacija o stepenu povreda, kao ni o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.

Očekuju se zvanične informacije nadležnih organa, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja o ovom događaju.

(Ucentar.rs)

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