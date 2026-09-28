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Osumnjičena M.G. uhapšena je danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zbog osnova sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "Ljubav punim plućima“, u periodu od 2020. do 2025. godine, čiji zastupnik je osumnjičena M.G., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 8 projekata u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičena je davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivala aktivnosti na projektima koje se nikada nisu dogodile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomnoj pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara - piše u saopštenju VJT.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenoj M.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

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