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02:16 Obilićev venac sabotaža garaža Izvor: Kurir

Kako kaže naš izvor, sumnja se da je u pitanju sabotaža.

- Pretpostavlja se da je dečake neko poslao da namerno izazovu požar u javnoj garaži i sada se utvrđuje ko ih je poslao - kaže izvor.

Kamera snimila dečake Foto: Screenshot

Snimak pokazuje koliko je situacija mogla da bude opasna. U garaži se u tom trenutku nalazilo oko 500 vozila, ali i više od 50 ljudi, zbog čega je požar mogao da imati vtrlo ozbiljne posledice.

Posebno zabrinjava činjenica da je objekat velikim delom izgrađen od čelične konstrukcije, dok se plamen, prema snimcima, veoma brzo širio na druge delove garaže.

00:36 Nepoznati počinioci pokušali da zapale garažu na Obilićevom vencu Izvor: Kurir

- Snimak je dramatičan i pokazuje koliko je situacija bila ozbiljna. Da se vatra nastavila širiti, mogla je da zahvati čitavu garažu. Treba imati u vidu da je u objektu bilo oko 500 vozila i više od 50 ljudi - navodi za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Policija intenzivno radi na identifikaciji dvojice mladića koji se vide na snimku, ali i na utvrđivanju svih okolnosti događaja, uključujući pitanje da li je napad bio organizovan i ko stoji iza napada.

- Ova lica sa snimka su bila prisutna u garaži oko 20 časova, baš u vreme kada je bilo u toku obraćanje Aleksandra Vučića, koji je tada davao ostavku na mestu predsednika države. Sumnja se da je reč o terorističkom aktu i pokušaju sabotaže, kao i da su počinioci imali nalog da izazovu požar - navodi izvor.

00:09 Garaža na Obilićevom vencu nakon požara Izvor: Kurir

Prema dosadašnjim saznanjima, postoji pretpostavka da su mladići znali da je zaštitni sloj lako zapaljiv, zbog čega su ga zapalili sa namerom da izazovu što veći požar.

Na fotografijama i snimcima sa mesta događaja može se videti kako se plamen nakon paljenja zaštitne ograde širi i zahvata druge delove, odnosno spratove javne garaže.

1/8 Vidi galeriju Požar u garaži na Obilićevom vencu Foto: Printskrin, Kurir

Požar su u prvim trenucima pokušali da lokalizuju radnici garaže, sve do dolaska vatrogasaca-spasilaca, koji su potom preuzeli gašenje.