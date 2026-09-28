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Tokom jutarnjih sati u kragujevačkom naselju Novi Bubanj došlo je do pucanjave, a jedno lice je povređeno.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, gde je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Za sada nije poznato da li je napadač uhapšen.

Foto: RINA

- Incident se dogodio u blizini jednog lokala, čuli smo pucanj iz vatrenog oružja ali više ništa ne znamo. Policija je odmah došla i obezbedila mesto pucnjave, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nema više potvrđenih informacija o stepenu povreda, kao ni o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.

Kragujevački nadležni organi još uvek se nisu zvanično oglasili nakon ovog incidenta.