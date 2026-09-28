Slušaj vest

Tokom jutarnjih sati u kragujevačkom naselju Novi Bubanj došlo je do pucanjave, a jedno lice je povređeno.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, gde je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Za sada nije poznato da li je napadač uhapšen.

pucnava-kragujevac-fotorina.jpeg
Foto: RINA

- Incident se dogodio u blizini jednog lokala, čuli smo pucanj iz vatrenog oružja ali više ništa ne znamo. Policija je odmah došla i obezbedila mesto pucnjave, kaže za RINU jedan od očevidaca.

PUCNJAVA U KRAGUJEVCU, IMA RANJENIH: Jedna osoba pogođena iz vatrenog oružja, utvrđuju se okolnosti

Za sada nema više potvrđenih informacija o stepenu povreda, kao ni o okolnostima koje su prethodile pucnjavi.

Kragujevački nadležni organi još uvek se nisu zvanično oglasili nakon ovog incidenta.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaPUCNJAVA U KRAGUJEVCU, IMA RANJENIH: Jedna osoba pogođena iz vatrenog oružja, utvrđuju se okolnosti
nenad-kostic-maj-2022.jpg
HronikaOVAKO JE UHAPŠEN PREVARANT IZ KRAGUJEVCA: Preprodao tuđe vozilo i zgrnuo 2,8 miliona (video)
Hapšenje M. V. Kragujevac oštećenje poverilaca.jpg
HronikaOTKRIVENA LABORATORIJA ZA MARIHUANU U KRAGUJEVCU: Zaplenjeno 92 kile droge, uhapšen diler (67)!
marihuana, Pančevo, droga, plantaža marihuane