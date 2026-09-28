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Jedno lice teško je ranjeno iz vatrenog oružja jutros u Kragujevcu. Pucnjava se dogodila oko 8.10 časova u naselju Bubanj.

Kako je za Kurir rekla Vesna Perović, tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu, koja je izašla na uviđaj, pucnjavi je prethodio sukob više lica, nakon čega je muškarac pogođen iz vatrenog oružja.

Mesto pucnjave u Kragujevcu u kojoj je ranjen muškarac  Foto: Kurir/D.Đ.

On je zadobio teške telesne povrede opasne po život i hitno je prevezen u Urgentni centar UKC Kragujevac, gde se lekari bore za njegov život.

Na licu mesta uviđaj su obavili kriminalistički inspektori i forenzičari Policijske uprave u Kragujevcu. Istraga je u toku.

Kurir.rs

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