Ranjeni muškarac zadobio teške telesne povrede opasne po život i hitno je prevezen u Urgentni centar UKC Kragujevac.
kurir na licu mesta
"PUCNJAVI PRETHODIO SUKOB VIŠE LICA" Tužiteljka za Kurir: Najnoviji detalji pucnjave u Kragujevcu (FOTO)
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Jedno lice teško je ranjeno iz vatrenog oružja jutros u Kragujevcu. Pucnjava se dogodila oko 8.10 časova u naselju Bubanj.
Kako je za Kurir rekla Vesna Perović, tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu, koja je izašla na uviđaj, pucnjavi je prethodio sukob više lica, nakon čega je muškarac pogođen iz vatrenog oružja.
Mesto pucnjave u Kragujevcu u kojoj je ranjen muškarac Foto: Kurir/D.Đ.
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On je zadobio teške telesne povrede opasne po život i hitno je prevezen u Urgentni centar UKC Kragujevac, gde se lekari bore za njegov život.
Na licu mesta uviđaj su obavili kriminalistički inspektori i forenzičari Policijske uprave u Kragujevcu. Istraga je u toku.
Kurir.rs
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