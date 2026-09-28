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Užičanin N.M. (24) preminuo je u užičkoj bolnici dan nakon što je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na putu UžiceZlatibor.

Mladić je, prema prvim informacijama iz istrage, upravljao motociklom kada je prešao u suprotnu kolovoznu traku, nakon čega je došlo do kontakta sa više vozila.

Saobraćajna nesreća dogodila se na putu Užice–Zlatibor, nedaleko od tunela. N.M. je sa teškim telesnim povredama prevezen u užičku bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Uprkos naporima lekara, mladić je u nedelju, 26. septembra, podlegao povredama.

Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju, a prema prvim informacijama iz istrage, do nesreće je došlo kada je motocikl kojim je upravljao N.M. prešao na suprotnu stranu kolovoza, nakon čega je došlo do kontakta sa više vozila.

Njegova smrt dogodila se svega nekoliko dana nakon još jedne tragedije u kojoj je stradao mladi motociklista iz užičkog kraja.

M.T. (21) iz Lunovog Sela kod Užica poginuo je 19. septembra, kada je, prema tadašnjim informacijama, na njegov motocikl naleteo automobil koji je prešao na suprotnu stranu puta. Za volanom automobila bio je N.L, za koga je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

Pre toga, 6. septembra, kod Ljiga su u sudaru motocikala poginuli A.V. (31) iz Užica i I.T. (56) iz Beograda.

Tako su za manje od tri nedelje, u saobraćajnim nesrećama, život izgubila trojica motociklista iz Užica. Tri teške saobraćajne nesreće u kratkom vremenskom periodu ostavile su iza sebe porodice i prijatelje koji se opraštaju od mladih ljudi čiji su životi prerano ugašeni.

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