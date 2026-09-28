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Jedan muškarac poginuo je jutros nakon saobraćajne nesreće na Žabaljskom mostu, kada ga je na biciklu oborio vozač automobila, usled čega je on pao s mosta i utopio se.

Kako saznajemo, do stravične tragedije došlo je jutros oko 6.40 sati u blizini Žablja, kada je putničko vozilo, u smeru od Žablja ka Novom Sadu, naletelo na muškarca na biciklu koji se kretao u istom smeru.

- Izgleda da je vozač automobila prekasno uočio čoveka na biciklu, koji se kretao u istom smeru kao on, po saobraćajnoj traci, pa nije uspeo na vreme da ga izbegne i onda ga je udario. Čovek se odbio o automobil i sa visine od oko 10 metara pao u reku - ispričao je za Kurir izvor blizak slučaju.

Telo nesrećnog bicikliste ubrzo su iz Tise izvukli ronioci Žandarmerije, uz veliku pomoć lokalnih alasa, nakon čega je ono odneto na obdukciju, koja će utvrditi da li se muškarac utopio ili su po njega bile kobne povrede koje je dobio od udarca automobila.